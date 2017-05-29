Рогозин рассказал о контрактах на МС-21

ГОРКИ, 29 мая — РИА Новости. РФ рассчитывает, что цена на новый российский пассажирский самолет МС-21 будет конкурентоспособной, ниже, чем на зарубежные аналоги; контракты на самолет будут полного цикла — от поставки до утилизации, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на совещании у премьер-министра страны.

"По самолету МС-21 мы исходим из того, что будем предлагать контракт полного цикла: от поставки до утилизации самой машины. Ну и, конечно, по своим летно-техническим характеристикам он действительно сейчас опережает своих конкурентов — и Boeing, и Airbas. Рассчитываем, что и цена будет намного конкурентнее, чем у наших американских и европейских коллег. Поэтому этому вопросу авиационная коллегия и коллегия Военно-промышленной комиссии будет уделять большое внимание", — заверил Рогозин.

В свою очередь глава правительства Дмитрий Медведев отметил, что в России должны появляться новые модели самолетов и вертолетов. Он отметил, что недавний запуск вертолета Ка-62 является успешным, наряду с летными испытаниями МС-21.

"Тогда нужно оценить и то, что произошло, и дальше работать на всех направлениях. Конечно, прежде всего, на технологическом направлении сейчас. Но не забывайте и про коммерческие перспективы. Потому что чем больше будет заказов на эти новые транспортные средства, тем, естественно, лучше для нашей страны", — сказал Медведев.