Рогозин рассказал о контрактах на МС-21
14:1629.05.2017
(обновлено: 14:23 29.05.2017)
25420
ГОРКИ, 29 мая — РИА Новости. РФ рассчитывает, что цена на новый российский пассажирский самолет МС-21 будет конкурентоспособной, ниже, чем на зарубежные аналоги; контракты на самолет будут полного цикла — от поставки до утилизации, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на совещании у премьер-министра страны.
"По самолету МС-21 мы исходим из того, что будем предлагать контракт полного цикла: от поставки до утилизации самой машины. Ну и, конечно, по своим летно-техническим характеристикам он действительно сейчас опережает своих конкурентов — и Boeing, и Airbas. Рассчитываем, что и цена будет намного конкурентнее, чем у наших американских и европейских коллег. Поэтому этому вопросу авиационная коллегия и коллегия Военно-промышленной комиссии будет уделять большое внимание", — заверил Рогозин.
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Whatsapp
Viber
Telegram
В свою очередь глава правительства Дмитрий Медведев отметил, что в России должны появляться новые модели самолетов и вертолетов. Он отметил, что недавний запуск вертолета Ка-62 является успешным, наряду с летными испытаниями МС-21.
"Тогда нужно оценить и то, что произошло, и дальше работать на всех направлениях. Конечно, прежде всего, на технологическом направлении сейчас. Но не забывайте и про коммерческие перспективы. Потому что чем больше будет заказов на эти новые транспортные средства, тем, естественно, лучше для нашей страны", — сказал Медведев.
Первый полет нового пассажирского лайнера МС-21-300 прошел 28 мая.
Пилотировал самолет летчик-испытатель Олег Кононенко. Вместе с ним самолетом управлял летчик-испытатель Роман Таскаев.
Первый полет прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев.
Во время полета была выполнена имитация захода на посадку и проход над полосой с набором высоты и разворотом.
МС-21 — семейство пассажирских самолетов нового поколения, которые должны составить конкуренцию Airbus320 и Boeing737 и сменить советские самолеты Ту, Як и Ан.
Вместимость новых лайнеров будет от 150 до 211 пассажиров в зависимости от типа самолета.
Разработка МС-21 стартовала в начале 2000-х годов. ОКБ им. А.С. Яковлева использовало идеи и технические наработки проекта самолета аналогичного назначения Як-242, разработанного в 1995 году.
Это первый российский лайнер с крылом из высокопрочных композитных материалов, конструкция которого дает значительные преимущества в аэродинамике.
Инновационные решения в двигателе сократили потребление топлива, а также вредные выбросы и шум, обеспечили более высокую крейсерскую скорость самолета.
За счет современных материалов удалось заметно снизить вес лайнера.
Доля компонентов иностранных поставщиков в МС-21 не превышает 40%. Основную часть бортовой аппаратуры для самолетов будет производить концерн "Радиоэлектронные технологии".
Производство новых лайнеров позволит российским авиакомпаниям расширить свой парк, не закупая самолеты за границей.
Ожидается, что первые 50 самолетов закупит "Аэрофлот". Поставки намечены на конец 2018 — начало 2019 года.
Группа ВЭБ инвестировала 90 миллионов долларов в создание первого экземпляра российского пассажирского самолета МС-21, а также сделала заказ на 30 новых воздушных судов.
С 2020 года корпорация "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 года — до 70 машин в год.