На ПМЭФ делегация из Кубы представит свои проекты для российских инвесторов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Делегация Республики Кубы на Петербургском международном экономическом форуме презентует свои инвестиционные возможности, чтобы заинтересовать российских инвесторов, сообщил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в Кубе Александр Богатырь в преддверии форума.

"У кубинцев есть большой интерес к тому, чтобы в Санкт-Петербурге прорекламировать незадействованный пока потенциал сотрудничества, они привезут с собой презентацию инвестиционных возможностей, чтобы заинтересовать российских инвесторов приходить со своими деньгами на Кубу", — сказал Богатырь.

"В презентации, насколько я могу судить, будут представлены проекты, в сферах энергетики с упором на зелёную энергетику, туризма — строительство гостиниц, развитие туристической инфраструктуры, сельского хозяйства, транспорта, легкой промышленности", — добавил торгпред.

Он уточнил, что речь идет о тех отраслях, "от которых зависит благополучие экономики и, соответственно, благополучие страны".

Богатырь отметил, что пока неизвестно, кто возглавит делегацию Кубы, "но уровень, безусловно, будет высоким".