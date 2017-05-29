Авиакомпания "Победа" может начать летать во Францию

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Низкобюджетная "Победа" запросила допуски на рейсы в Бордо, сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании.

"Победа" подала заявку на получение допуска на полеты из Москвы в Бордо. В случае получения допуска это будет первый пункт назначения во Франции", – сообщил представитель.

Ранее сообщалось, что лоукостер с осени намерен начать полеты в Баден-Баден.

При этом основная часть маршрутов перевозчика приходится на внутрироссийские направления: гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев говорил, что "Победа" может выполнять за рубеж лишь до 20% рейсов.

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот", базируется в московском аэропорту "Внуково". Чистая прибыль авиакомпании по итогам 2016 года превысила 3 миллиарда рублей. "Победа" в прошлом году перевезла 4,3 миллиона пассажиров, заняв по этому показателю шестое место в гражданской авиации РФ.