Титов призвал власти помочь бизнесу, который затронула реновация Москвы

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Программа реновации создаст проблемы для предпринимателей, которые арендуют или являются собственниками площадей в пятиэтажках, они должны получить компенсацию от московских властей, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Для нас это большая проблема. Потому что бизнес переезжать не любит, бизнес своих клиентов, своих покупателей "привязывает" к точке. Если они переехали даже на 100 метров, это уже совершенно другие условия ведения дел. Это, конечно, проблема для любого предпринимателя", — сказал Титов в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ.

По его словам, пока по этому вопросу вообще нет ясности, и сейчас формируются списки предпринимателей, которых затронет реновация.

"Нам надо сформировать сообщество тех предпринимателей, которые подпадают под снос. Понять, с какими сложностями они сталкиваются. Мы будем ставить эту проблему перед властью", — отметил Титов.

Как именно будет осуществляться помощь бизнесу, пока говорить преждевременно. "Но мы должны гарантировать тем или иным способом, что если дом будет сноситься, то предприниматель получит какую-то адекватную замену. Например, если у него были помещения, то можно разрешить ему выкупить по нормальной цене на базе кадастровой оценки эту площадь. Это было бы самым оптимальным вариантом", — полагает Титов.

Затем при сносе пятиэтажки предприниматель мог бы получить денежную компенсацию за свою площадь, чтобы эти деньги использовать для покупки любого помещения, где ему нравится, а не там, где ему предложит московское правительство, заключил он.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 домов, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах "старой" Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.

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