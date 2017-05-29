Титов призвал власти помочь бизнесу, который затронула реновация Москвы

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Программа реновации создаст проблемы для предпринимателей, которые арендуют или являются собственниками площадей в пятиэтажках, они должны получить компенсацию от московских властей, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.
По его словам, пока по этому вопросу вообще нет ясности, и сейчас формируются списки предпринимателей, которых затронет реновация.
"Нам надо сформировать сообщество тех предпринимателей, которые подпадают под снос. Понять, с какими сложностями они сталкиваются. Мы будем ставить эту проблему перед властью", — отметил Титов.
Как именно будет осуществляться помощь бизнесу, пока говорить преждевременно. "Но мы должны гарантировать тем или иным способом, что если дом будет сноситься, то предприниматель получит какую-то адекватную замену. Например, если у него были помещения, то можно разрешить ему выкупить по нормальной цене на базе кадастровой оценки эту площадь. Это было бы самым оптимальным вариантом", — полагает Титов.
Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 домов, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах "старой" Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.