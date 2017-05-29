Минпромторг рассчитывает получить летный сертификат МС-21 в 2019 году

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Новый российский гражданский лайнер МС-21 должен получить сертификат летной годности в 2019 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы рассчитываем, что в 2019 году завершим все испытания, получим сертификат летной годности и начнем первые коммерческие поставки", — заявил Мантуров в эфире телеканала "Россия 24".

Первый полет нового пассажирского лайнера МС-21-300 был совершён в воскресенье, 28 мая, прошел штатно, все системы машины отработали без сбоев.

Корпорация "Иркут" создает семейство пассажирских ближне- и среднемагистральных лайнеров МС-21. Вместимость новых лайнеров будет от 150 до 211 пассажиров в зависимости от типа самолета. Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест. С 2020 года "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 года — до 70 машин в год.