Физический объем российского экспорта в США растет, заявил торгпред РФ

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Объемы экспортных поставок из России в США, несмотря на санкции и общее охлаждение отношений между странами, растут, сообщил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в США Александр Стадник в преддверии ПМЭФ.

"В период этого кризиса, в 2014-2016 годах, в физических объемах наш экспорт в США все время нарастал, причем неплохими темпами, теперь, после стабилизации курса валют, высокие темпы роста демонстрируются и в стоимостном выражении", — сказал Стадник.

Он уточнил, что это достигается во многом благодаря поставкам продуктов "нефте-газопереработки — местами от 30% нашего экспорта, продукции химической отрасли, черной и цветной металлургии, драгоценных металлов, продукции машиностроения, логистических и IT услуг — это наши локомотивы".

"Плюс такие крупные российские компании, как НЛМК, "Норильский никель", ТНК и другие имеют свои производства и весьма успешно работают на рынке США, становясь экспортерами в третьи страны", — добавил Стадник.

"У нас много сервиса по перевозке, IT- отрасль, наши "айтишники" – вообще особая тема, перспективы у наших компаний серьезные, наши продукты в этой сфере востребованы", — полагает торговый представитель.

В свою очередь, американские инвесторы, по мнению Стадника, "которые уже закрепились в РФ, давным-давно "распробовали" наш рынок, расширяются, причем во многом используется бизнес-формула, когда территория России рассматривается как трамплин для выхода на рынки третьих стран, для создания экспортной продукции".

"Россия становится крупным логистическим проектом и американцы видят для себя перспективы в интеграционных процессах на Евразийском континенте, допустим, в контейнерных перевозках",- отметил собеседник агентства.