В Испании высоко оценили экономическое сотрудничество с Россией

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. РФ была и останется стратегическим рынком для Испании, заявил в понедельник президент Торговой палаты королевства Хусе Луис Бонета.

"Россия была и продолжит оставаться стратегическим рынком для Испании", — заявил Бонета в приветственном слове на открытии Российско-испанского бизнес-форума.

В свете этого, подчеркнул он, работа совместного Российско-испанского делового совета должна стать важным инструментом развития не только крупного, но также малого и среднего бизнеса.

"Таким образом, мы сможем лучше использовать возможности для проведения открытого диалога, (развития — ред.) сотрудничества в экономике и торговле, — добавил Бонета. — Мы (Торговая палата Испании — ред.) продолжим являться полезным инструментом для укрепления взаимного сотрудничества двух стран, чтобы как можно лучше использовать потенциал нашей экономической деятельности".

В свою очередь, вице-президент Конфедерации предпринимательских организаций Испании Хоакин Гай де Монтелья отметил, что для испанских компаний важно понимать, какие меры предпринимают власти РФ для развития торговых и иных двусторонних связей между двумя странами.

"Мы, в свою очередь, предпринимаем меры, направленные на упрощение таможенных процедур, снижая существующие барьеры в торговле. Например, упрощаем процедуру верификации и контроля со стороны испанских таможенных служб… Все это является важными стимулами для увеличения присутствия испанского бизнеса на российском рынке", — указал Монтелья.

Он также добавил, что Россия является привлекательным рынком для Испании не только в силу ее географических особенностей, но также в связи с тем, что "наши экономики прекрасно дополняют друг друга".

Со своей стороны министр энергетики, туризма и цифровых технологий Испании Альваро Надаль констатировал, что Мадрид не полностью удовлетворен уровнем двусторонних торговых отношений, поскольку они, по его словам, скрывают множество пока нереализованных возможностей. "Более 25 лет деловых контактов между РФ и Испанией являются очень важным подспорьем для наших экономических и торговых отношений. Благодаря этому они могут развиваться успешно", — заявил глава ведомства.

По его словам, на сегодняшний день существует целый ряд проектов в различных отраслях, которые могут служить примером плодотворного сотрудничества двух стран.