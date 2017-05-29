На Сахалине закрывают последнюю шахту

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мая – РИА Новости. Последняя на Сахалине шахта "Ударновская", расположенная в Углегорском районе, закроется в ближайшие месяцы, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора Сахалинской области.
По информации пресс-службы, запасы угля, которые добывать экономически выгодно, за время работы шахты с 1924 года практически истощились. В 2014-2015 годах областное правительство выделило компании в виде субсидий около 870 миллионов рублей. Эти средства позволили предприятию продержаться два года. Сегодня сумма убытков составляет около 700 миллионов рублей. Кроме того, добыча угля в шахте сегодня является крайне небезопасной.
В связи с закрытием шахты руководство эксплуатирующей компании совместно с правительством области работают над будущим трудоустройством работников "Ударновской". Им предлагают пройти краткосрочное переобучение в Сахалинском горном техникуме на водителей погрузчиков, карьерных самосвалов, горнорабочих и по другим востребованным специальностям.
Многие из сотрудников шахты "Ударновской" могут получить работу на предприятиях "Восточной горнорудной компании" — крупнейшем региональном предприятии угольной отрасли, эксплуатирующем Солнцевский угольный разрез.
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко отметил, что во время переобучения, а также в период стажировки на новом месте все бывшие работники "Ударновской" будут получать ежемесячную доплату из областного бюджета в размере 15 тысяч рублей.