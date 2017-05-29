На Сахалине закрывают последнюю шахту

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мая – РИА Новости. Последняя на Сахалине шахта "Ударновская", расположенная в Углегорском районе, закроется в ближайшие месяцы, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора Сахалинской области.

"Сегодня компания "Сахалинуголь-6", эксплуатирующая "Ударновскую", находится в сложной экономической ситуации. Как признают владельцы компании, закрытие нерентабельной и опасной шахты, на которой трудится свыше 400 человек, – дело ближайших месяцев", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, запасы угля, которые добывать экономически выгодно, за время работы шахты с 1924 года практически истощились. В 2014-2015 годах областное правительство выделило компании в виде субсидий около 870 миллионов рублей. Эти средства позволили предприятию продержаться два года. Сегодня сумма убытков составляет около 700 миллионов рублей. Кроме того, добыча угля в шахте сегодня является крайне небезопасной.

"Работа в лаве сейчас настолько опасна, что мы фактически людей на смерть посылаем. Я отработал 36 лет в угольной промышленности, такого еще не видел. Очень сложные горно-геологические условия. Кровля падает. Ситуация непредсказуемая. Как на войне, можно сказать, пули свистят у виска. Плюс изношенное оборудование, запчастей нет", — приводит пресс-служба слова начальника участка №2 Фёдора Забило.

В связи с закрытием шахты руководство эксплуатирующей компании совместно с правительством области работают над будущим трудоустройством работников "Ударновской". Им предлагают пройти краткосрочное переобучение в Сахалинском горном техникуме на водителей погрузчиков, карьерных самосвалов, горнорабочих и по другим востребованным специальностям.

Многие из сотрудников шахты "Ударновской" могут получить работу на предприятиях "Восточной горнорудной компании" — крупнейшем региональном предприятии угольной отрасли, эксплуатирующем Солнцевский угольный разрез.

"Мы готовы взять на работу без дополнительного обучения 108 человек, от машинистов водонасосных установок до экскаваторщиков. Средняя заработная плата у последних с начислением – 92 тысячи рублей в месяц. У водителей самосвалов – 99 тысяч. У водителей погрузчиков и грейдеров – около 56 тысяч. Минимальная заработная плата экскаваторщиков и водителей "БЕЛАЗов" — это 40 тысяч рублей. Такие деньги они получают в периоды ремонта техники", — приводит пресс-служба слова технического директора Солнцевского угольного разреза Станислава Вегнера.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко отметил, что во время переобучения, а также в период стажировки на новом месте все бывшие работники "Ударновской" будут получать ежемесячную доплату из областного бюджета в размере 15 тысяч рублей.