СМИ: правительство может поменять правила субсидий для экспортеров машин

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Правительство РФ может внести правки в правила предоставления транспортных субсидий для экспортеров автомобилей, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в одном из автоконцернов и участников рынка.

Постановление правительства N496 от 26 апреля вводит три уровня льгот в зависимости от происхождения и условий производства продукции. Так, государство компенсирует 80% затрат на транспорт, если у компании есть подтверждение производства продукции или специальный инвестконтракт (СПИК). Если у компании есть сертификат о происхождении товара на партию (с 1 января 2018 года), компенсируется 60% затрат, и 20% — если она участвует в соглашениях о промсборке в РФ, напоминает издание.

В 2016 году участники промсборки могли претендовать на компенсацию 80% затрат. В бюджете на 2017 год и 2018-2019 годы под экспортные субсидии заложено 11,8 миллиарда рублей.

По словам источника издания, постановление N496 вышло без достаточного согласования с профильными ведомствами, и в мае в правительстве стали работать над новой редакцией. Теперь предлагается только два вида льгот — 60% и 80%. Затраты в размере 80% будут компенсироваться владельцам СПИКов, а также на определенные модели с локализацией выше 50%, на которые концерны должны получить сертификат о происхождении товара на партию (СТ-1), отмечает издание.

Источник газеты подчеркивает, что это условия для автопрома, для иных отраслей предлагаются другие правила. Затраты в размере 60% компенсируют владельцам промсборки, которая соответствует условиям постановления N719 (вводит перечень технологических операций, выполнение которых дает право продукции считаться российской). По словам собеседника газеты, последнее условие позволяет не допустить к получению субсидий, например, китайские автоконцерны с крупноузловой сборкой.

В Минпромторге изданию заявили, что главная задача изменений — "ликвидация возможности спекуляций по получению субсидий за счет конкретизации коэффициентов и формулирования четких требований к предприятиям" (прежде всего по уровню локализации). Кроме того, увеличены срок и период субсидирования: теперь можно обратиться за субсидией за 2016 год не только в этом году, но и в последующие. В Минэкономразвития сообщили изданию, что новую версию постановления правительства готовит Минпромторг, отметив, что согласовали документ.