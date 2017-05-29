СМИ: правительство может поменять правила субсидий для экспортеров машин

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Правительство РФ может внести правки в правила предоставления транспортных субсидий для экспортеров автомобилей, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в одном из автоконцернов и участников рынка.
В 2016 году участники промсборки могли претендовать на компенсацию 80% затрат. В бюджете на 2017 год и 2018-2019 годы под экспортные субсидии заложено 11,8 миллиарда рублей.
По словам источника издания, постановление N496 вышло без достаточного согласования с профильными ведомствами, и в мае в правительстве стали работать над новой редакцией. Теперь предлагается только два вида льгот — 60% и 80%. Затраты в размере 80% будут компенсироваться владельцам СПИКов, а также на определенные модели с локализацией выше 50%, на которые концерны должны получить сертификат о происхождении товара на партию (СТ-1), отмечает издание.
В Минпромторге изданию заявили, что главная задача изменений — "ликвидация возможности спекуляций по получению субсидий за счет конкретизации коэффициентов и формулирования четких требований к предприятиям" (прежде всего по уровню локализации). Кроме того, увеличены срок и период субсидирования: теперь можно обратиться за субсидией за 2016 год не только в этом году, но и в последующие. В Минэкономразвития сообщили изданию, что новую версию постановления правительства готовит Минпромторг, отметив, что согласовали документ.