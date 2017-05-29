Выплаты вкладчикам "Айви банка" начнутся не позднее 13 июня

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Выплаты вкладчикам московского "Айви банка", у которого ЦБ РФ в понедельник отозвал лицензию, начнутся не позднее 13 июня, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся не позднее 13 июня 2017 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 2 июня 2017 года", — говорится в сообщении.

ЦБ с 29 мая отозвал лицензию у "Айви банка" в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кроме того, регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Как сообщал ЦБ РФ, бизнес-модель "Айви банка" носила выраженный кэптивный характер и в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации.

Совершенные кредитной организацией операции и сделки привели к возникновению в деятельности банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков, считает регулятор.

"Айви банк" является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 мая 2017 года занимал 432-е место в банковской системе РФ.