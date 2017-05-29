ЦБ отозвал лицензии у двух банков

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Центробанк отозвал лицензии у двух кредитных учреждений — московского "Айви банка" и петрозаводского "РИТЦ банка".
Так, по данным ЦБ, деятельность "Айви банка" была ориентирована на кредитование заемщиков, которые были связаны с конечными бенефициарами кредитной организации. Сделки, проводимые компанией, создали реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, подчеркнули в ЦБ.
В свою очередь "РИТЦ банк" практически потерял возможность выполнять свои обязательства перед кредиторами. Кроме того, по данным Центробанка, руководители и собственники организации занимались выводов средств, из-за чего банк полностью утратил капитал.
Кроме того, Центробанк аннулировал лицензию московской кредитной организации "ИР-Кредит", которая занимала 560-е место в банковской системе страны. Причиной стало заявление самой компании о прекращении деятельности.
О громких случаях отзыва лицензий у банков в России читайте в справке РИА Новости >>