Сейчас хороший момент для диалога с Россией, считает посол Испании в РФ

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Сейчас хороший момент для развития диалога между Испанией и Россией, несмотря на сохраняющиеся разногласия, заявил в интервью РИА Новости посол Испании в РФ Игнасио Ибаньес.

"Сейчас настал хороший момент. Думаем, что отношения с Россией очень важны, Россия великая европейская страна. В политическом смысле у нас хорошие двусторонние отношения. Правда, существуют темы, по которым у нас разные позиции. Прежде всего это тема Крыма и ситуация на востоке Украины, по которым у Испании, как и других европейских стран, четкая позиция", — признал Ибаньес. В частности, по словам посла, Испания не признает присоединения Крыма, а также призывает все стороны выполнять минские соглашения.

Однако, несмотря на разногласия, "есть очень много других тем, по которым надо вести диалог". "Мы должны работать с Россией, мы считаем, что, с политической точки зрения, сейчас хороший момент. Надо продолжать прикладывать усилия с тем, чтобы сблизить наши позиции в тех вопросах, где есть разногласия, а там, где их нет, – а этих областей много – работать совместно", — добавил Ибаньес.

По мнению посла, в первую очередь необходимо развивать экономическое сотрудничество. "Сейчас хороший момент для того, чтобы приложить здесь усилия. Думаю, есть желание с обеих сторон – как со стороны России, так и Испании и всего ЕС, — продолжать двигаться вперед вместе", — сказал он.

По мнению посла, предстоящий 6 и 7 июня визит в Москву главы МИД Испании Альфонсо Дастиса, "один из первых зарубежных визитов" испанского министра, может немало способствовать развитию диалога между странами, тем более что в этом году отмечается 40-летие восстановления дипотношений.

В понедельник пройдет заседание Межправительственной смешанной российско-испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству, в которой примут участие министры энергетики двух стран – Александр Новак и Альваро Надаль, а также пройдет бизнес-форум с участием руководства крупных компаний, таких как Repsol и Gas Natural Fenosa.