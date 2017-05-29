Сейчас хороший момент для диалога с Россией, считает посол Испании в РФ

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Сейчас хороший момент для развития диалога между Испанией и Россией, несмотря на сохраняющиеся разногласия, заявил в интервью РИА Новости посол Испании в РФ Игнасио Ибаньес.
Однако, несмотря на разногласия, "есть очень много других тем, по которым надо вести диалог". "Мы должны работать с Россией, мы считаем, что, с политической точки зрения, сейчас хороший момент. Надо продолжать прикладывать усилия с тем, чтобы сблизить наши позиции в тех вопросах, где есть разногласия, а там, где их нет, – а этих областей много – работать совместно", — добавил Ибаньес.
По мнению посла, в первую очередь необходимо развивать экономическое сотрудничество. "Сейчас хороший момент для того, чтобы приложить здесь усилия. Думаю, есть желание с обеих сторон – как со стороны России, так и Испании и всего ЕС, — продолжать двигаться вперед вместе", — сказал он.
В понедельник пройдет заседание Межправительственной смешанной российско-испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству, в которой примут участие министры энергетики двух стран – Александр Новак и Альваро Надаль, а также пройдет бизнес-форум с участием руководства крупных компаний, таких как Repsol и Gas Natural Fenosa.