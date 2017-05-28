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Экономика

Власти планируют продать тысячу самолетов МС-21 за 20 лет

13:5728.05.2017
(обновлено: 14:03 28.05.2017)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкНовый российский пассажирский самолет МС-21 на аэродроме Иркутского авиационного завода. 28 мая 2017Новый российский пассажирский самолет МС-21 на аэродроме Иркутского авиационного завода. 28 мая 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Совокупный объем продаж до 2037 года нового российского пассажирского самолета МС-21, чей первый полет состоялся в воскресенье, составит 1 тысячу лайнеров, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Церемония выкатки магистрального самолета МС-21-300. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Директор программы МС-21 рассказал о преимуществах нового самолета
Вице-премьер Дмитрий Рогозин в воскресенье проинформировал президента РФ Владимира Путина о первом полете среднемагистрального самолета МС-21. Глава государства поздравил коллектив предприятия-производителя, а также всех работников отрасли с этим событием, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Выполнение заявленных технико-экономических характеристик, создание эффективной современной системы интегрированной логистической поддержки и послепродажного обслуживания, а также формирование выгодных финансовых моделей продаж позволит выйти на совокупный объем поставок МС-21 более 1 тысячи самолетов в период до 2037 года", — приводятся в релизе Минпромторга слова Дениса Мантурова.

Он добавил, что проекту и в дальнейшем будет оказана системная поддержка для продвижения на потенциальных рынках.

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПервый полет нового российского пассажирского самолета МС-21. 28 мая 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21. 28 мая 2017

Производители

По данным "Объединенной авиастроительной корпорации", продолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1 тысяча метров при скорости 300 километров в час.

Церемония выкатки магистрального самолета МС-21-300 на Иркутском авиационном заводе корпорации Иркут. Архивное фото
© РИА Новости / Корпорация "Иркут"
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Самолет МС-21: летно-технические характеристики
План полета включал проверку самолета на устойчивость и управляемость, а также на управляемость двигателей. В соответствии с программой, в ходе полета выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом. Данная методика является типовой для первого полета новых типов самолетов, сказано в релизе ОАК.

"МС-21 создан в широкой кооперации, где наряду с "Иркутом" активно участвуют и другие предприятия ОАК: "АэроКомпозит", Ульяновский и Воронежский авиазаводы, "ОАК-Центр комплексирования". Это – важный этап формирования новой индустриальной модели ОАК. По нашим оценкам, в ближайшие 20 лет в сегменте МС-21 мировой спрос составит около 15 тысяч новых лайнеров. Уверен, авиакомпании высоко оценят наш новый самолет", — передаются слова президента ОАК Юрия Слюсаря в релизе.

Госкорпорация "Ростех", которая выступает интегратором множества систем самолета, высоко оценивает экспортный потенциал лайнера.

"Наша дочерняя структура "Авиакапитал-Сервис" уже заключила соглашение о приобретении партии самолетов МС-21 для "Аэрофлота". Помимо этого мы высоко оцениваем экспортный потенциал нового самолета, в первую очередь, для динамично развивающихся рынков авиации – Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Индии, Ближнего Востока", — цитируется в сообщении "Ростеха" его гендиректор Сергей Чемезов.

"Огромная победа авиастроителей". Первая демонстрация самолета МС-21
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкМС-21 – семейство пассажирских самолетов нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем.Выкатка нового пассажирского самолета МС-21 в Иркутске
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МС-21 – семейство пассажирских самолетов нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем.
© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев Медведев отметил, что спрос на новый самолет МС-21 вырастет, как только он начнет летать.Рабочая поездка премьер-министра РФ Д. Медведева в Иркутск
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев Медведев отметил, что спрос на новый самолет МС-21 вырастет, как только он начнет летать.
© Корпорация "Иркут"Перейти в фотобанкПрезидент компании-разработчика МС-21 — корпорации "Иркут" (входит в ходит в Объединенную авиастроительную корпорацию) — Олег Демченко в ходе презентации самолета отметил, что несколько лет назад было решено сделать самолет, который займет достойное место на мировом авиарынке. "Мы уверены, что МС-21 будет лучшим в своем классе", — добавил он.Выкатка нового пассажирского самолета МС-21 в Иркутске
© Корпорация "Иркут"
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Президент компании-разработчика МС-21 — корпорации "Иркут" (входит в ходит в Объединенную авиастроительную корпорацию) — Олег Демченко в ходе презентации самолета отметил, что несколько лет назад было решено сделать самолет, который займет достойное место на мировом авиарынке. "Мы уверены, что МС-21 будет лучшим в своем классе", — добавил он.
© Корпорация "Иркут"Перейти в фотобанкПервый полет МС-21-300 запланирован на декабрь 2016 — февраль 2017 года. Получение отечественного сертификата типа и первая поставка заказчику самолетов ожидается в конце 2018 года.Выкатка нового пассажирского самолета МС-21 в Иркутске
© Корпорация "Иркут"
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Первый полет МС-21-300 запланирован на декабрь 2016 — февраль 2017 года. Получение отечественного сертификата типа и первая поставка заказчику самолетов ожидается в конце 2018 года.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкКорпорация "Иркут" уже сформировала стартовый портфель твердых заказов на 175 самолетов МС-21. По твердым контрактам получены авансы. Первыми эксплуатантами самолетов станут авиакомпании группы "Аэрофлот", которая заказала 50 лайнеров. Еще одним заказчиком самолетов стали "Азербайджанские авиалинии".Выкатка нового пассажирского самолета МС-21 в Иркутске
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Корпорация "Иркут" уже сформировала стартовый портфель твердых заказов на 175 самолетов МС-21. По твердым контрактам получены авансы. Первыми эксплуатантами самолетов станут авиакомпании группы "Аэрофлот", которая заказала 50 лайнеров. Еще одним заказчиком самолетов стали "Азербайджанские авиалинии".
© Корпорация "Иркут"Перейти в фотобанк"Иркут" прорабатывает вопрос о поставке МС-21 национальному перевозчику Танзании Air Tanzania. Соглашение на поставку шести самолетов с возможной закупкой еще четырех лайнеров заключено с Египтом. Интерес к МС-21 проявляли авиаперевозчики Иордании.Выкатка нового пассажирского самолета МС-21 в Иркутске
© Корпорация "Иркут"
Перейти в фотобанк
"Иркут" прорабатывает вопрос о поставке МС-21 национальному перевозчику Танзании Air Tanzania. Соглашение на поставку шести самолетов с возможной закупкой еще четырех лайнеров заключено с Египтом. Интерес к МС-21 проявляли авиаперевозчики Иордании.
© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанк"Сегодня мы впервые видим МС-21 – один из самых современных в мире лайнеров, пассажирский самолет XXI века. И мы очень гордимся тем, что он создан в нашей стране. Это огромная победа авиастроителей, победа корпорации "Иркут", наших ученых, наших конструкторов, наших инженеров, наших рабочих. Вашими руками (конечно, при определенной поддержке государства) создается современное российское авиастроение, которое двигает вперед всю нашу страну, нашу экономику", — сказал Дмитрий Медведев.Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии выкатки магистрального самолета МС-21-300 на Иркутском авиационном заводе корпорации Иркут. 8 июня 2016
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
"Сегодня мы впервые видим МС-21 – один из самых современных в мире лайнеров, пассажирский самолет XXI века. И мы очень гордимся тем, что он создан в нашей стране. Это огромная победа авиастроителей, победа корпорации "Иркут", наших ученых, наших конструкторов, наших инженеров, наших рабочих. Вашими руками (конечно, при определенной поддержке государства) создается современное российское авиастроение, которое двигает вперед всю нашу страну, нашу экономику", — сказал Дмитрий Медведев.
© Корпорация "Иркут"Перейти в фотобанкРуководство производителя МС-21 с запуском нового пассажирского самолета рассчитывает на многотысячные заказы, поскольку он значительно превосходит другие аналоги в своем семействе.Выкатка нового пассажирского самолета МС-21 в Иркутске
© Корпорация "Иркут"
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Руководство производителя МС-21 с запуском нового пассажирского самолета рассчитывает на многотысячные заказы, поскольку он значительно превосходит другие аналоги в своем семействе.
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Новый российский пассажирский самолет МС-21 во время взлета на аэродроме Иркутского авиационного завода. 28 мая 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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В корпорация "Иркут" рассказали о первом полете МС-21
"Первый полет МС-21 является одним из ключевых рубежей, которых достигло российское гражданское самолетостроение в 21 веке. Холдинги "Ростеха" — ОДК, КРЭТ, "Технодинамика", а также холдинг "РТ-Химкомпозит" — принимали самое активное участие в разработке и производстве основной доли комплектующих для лайнера – от двигателей и композиционных материалов до гидравлической, топливной систем и системы управления", – отметил Чемезов.

МС-21 — пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".

Пассажирские самолёты нового поколения МС-21
© РИА Новости, Инфографика
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Особенности пассажирского самолета нового поколения МС-21
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