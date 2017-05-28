Власти планируют продать тысячу самолетов МС-21 за 20 лет

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Совокупный объем продаж до 2037 года нового российского пассажирского самолета МС-21, чей первый полет состоялся в воскресенье, составит 1 тысячу лайнеров, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в воскресенье проинформировал президента РФ Владимира Путина о первом полете среднемагистрального самолета МС-21. Глава государства поздравил коллектив предприятия-производителя, а также всех работников отрасли с этим событием, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Выполнение заявленных технико-экономических характеристик, создание эффективной современной системы интегрированной логистической поддержки и послепродажного обслуживания, а также формирование выгодных финансовых моделей продаж позволит выйти на совокупный объем поставок МС-21 более 1 тысячи самолетов в период до 2037 года", — приводятся в релизе Минпромторга слова Дениса Мантурова.

Он добавил, что проекту и в дальнейшем будет оказана системная поддержка для продвижения на потенциальных рынках.

Производители

По данным "Объединенной авиастроительной корпорации", продолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1 тысяча метров при скорости 300 километров в час.

План полета включал проверку самолета на устойчивость и управляемость, а также на управляемость двигателей. В соответствии с программой, в ходе полета выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом. Данная методика является типовой для первого полета новых типов самолетов, сказано в релизе ОАК.

"МС-21 создан в широкой кооперации, где наряду с "Иркутом" активно участвуют и другие предприятия ОАК: "АэроКомпозит", Ульяновский и Воронежский авиазаводы, "ОАК-Центр комплексирования". Это – важный этап формирования новой индустриальной модели ОАК. По нашим оценкам, в ближайшие 20 лет в сегменте МС-21 мировой спрос составит около 15 тысяч новых лайнеров. Уверен, авиакомпании высоко оценят наш новый самолет", — передаются слова президента ОАК Юрия Слюсаря в релизе.

Госкорпорация "Ростех", которая выступает интегратором множества систем самолета, высоко оценивает экспортный потенциал лайнера.

"Наша дочерняя структура "Авиакапитал-Сервис" уже заключила соглашение о приобретении партии самолетов МС-21 для "Аэрофлота". Помимо этого мы высоко оцениваем экспортный потенциал нового самолета, в первую очередь, для динамично развивающихся рынков авиации – Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Индии, Ближнего Востока", — цитируется в сообщении "Ростеха" его гендиректор Сергей Чемезов.

"Первый полет МС-21 является одним из ключевых рубежей, которых достигло российское гражданское самолетостроение в 21 веке. Холдинги "Ростеха" — ОДК, КРЭТ, "Технодинамика", а также холдинг "РТ-Химкомпозит" — принимали самое активное участие в разработке и производстве основной доли комплектующих для лайнера – от двигателей и композиционных материалов до гидравлической, топливной систем и системы управления", – отметил Чемезов.

МС-21 — пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".