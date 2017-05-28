Рогозин сообщил Путину о первом полете МС-21

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Рогозин проинформировал президента РФ Владимира Путина о первом полете нового российского среднемагистрального самолета МС-21. Глава государства поздравил коллектив предприятия-производителя, а также всех работников отрасли с этим событием, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин по телефону доложил Путину о том, что наш среднемагистральный самолет встал на крыло, совершив первый испытательный полет", — сказал Песков.

"Глава государства также позвонил президенту корпорации "Иркут", генеральному директору — генеральному конструктору "ОКБ им. А. С. Яковлева" Олегу Демченко и поздравил его, коллектив предприятия и всех работников отрасли с этим знаменательным событием", — добавил пресс-секретарь президента.

МС-21 — перспективный пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".