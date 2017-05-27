В первом квартале экспорт томатов из Турции вырос на 54%

АНКАРА, 27 мая — РИА Новости. Турция экспортировала за первые три месяца 2017 годов томатов более чем на 123 миллиона долларов, что на 54% выше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщает в субботу агентство Anadolu со ссылкой на Институт статистики Турции. При сохранении запрета на ввоз турецких помидоров в РФ, лидером по их закупкам остается Белоруссия.

Отмечается, что в январе-марте прошлого года на экспорт было поставлено томатов на сумму около 80 миллионов долларов. В первом квартале 2017 года больше всего турецких томатов было отправлено в Белоруссию (на 32,4 миллиона долларов). Далее следуют Румыния (18 миллионов долларов), Польша (11,8 миллиона долларов) и Ирак (7,6 миллиона долларов).

Более половины урожая томатов производится в пяти провинциях Турции. Лидером по объемам производства томатов является провинция Анталья, на долю фермеров которой приходится 19,1% всего урожая (2,4 миллиона тонн). Далее следуют Бурса, Маниса, Измир и Мерсин.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. В октябре правительство РФ решило допустить на отечественный рынок турецкие косточковые культуры и цитрусовые. Позднее сняли запрет на поставки из Турции репчатого лука, цветной капусты и брокколи, соли и морской воды, жевательной резинки и гвоздик. Под запретом оставались поставки из Турции замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов, свежего винограда, яблок, груш, клубники.

В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле", указав, что ограничения по поставкам томатов пока сохранятся. Он пояснил, что данный вопрос увязан с периодом окупаемости затрат российских производителей.

В понедельник, 22 мая, Россия и Турция подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. При этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что ограничения по томатам останутся в силе.