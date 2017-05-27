ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Экс-глава Минфина, председатель совета фонда ЦСР Алексей Кудрин прогнозирует небольшое ослабление рубля к концу года – до чуть больше, чем 60 рублей за доллар.

"Цены (на нефть – ред.) будут искать новый уровень равновесия, это происходит в течение двух последних лет и будет происходить один-два-три года, может быть так, что мы можем увидеть и разницу: и 40, и 55 (долларов за баррель – ред.). К этому – и к той, и другой цене нужно готовиться…. Если будет на нынешнем уровне — 56-57 долларов за баррель, то немножко рубль ослабнет к концу года и будет чуть больше чем 60 рублей за доллар", — сказал Кудрин в интервью программе "Вести в субботу".

Вечером в пятницу июльский фьючерс на североморскую нефтяную смесь марки Brent торговался на уровне 52,2 доллара за баррель, марки WTI — 49,6 доллара за баррель. Официальный курс евро к рублю, установленный в пятницу ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 65,73 копейки, до 63,6689 рубля, курс доллара увеличился на 68,59 копейки, до 56,756 рубля.

Минэкономразвития ожидает среднегодовой курс доллара на уровне 64,4 рубля в текущем году. В конце года, по прогнозу министерства, доллар будет стоить 68 рублей. Но глава министерства Максим Орешкин 22 мая говорил, что МЭР в июне может уточнить прогноз, в том числе по инфляции, курсу рубля и цене на нефть, если нефтедобывающие страны продлят соглашение по снижению добычи. 25 мая ОПЕК и ряд стран, не входящих в картель, продлили это соглашение до 1 апреля 2018 года.

Кудрин также отметил, что в этом году впервые есть экономический рост после трех лет падения. "Путь он будет маленький, но это уже выход на новую траекторию, интерес к России будет просыпаться", — отметил Кудрин.