Путин поздравил коллектив холдинга "Акрон" с юбилеем

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив "Акрона" с 50-летием компании, отметив активное участие производителя в укреплении экономики регионов присутствия и серьезное внимание защите окружающей среды, сообщается на сайте Кремля в субботу.

"Важно, что "Акрон" неизменно демонстрирует социально ответственную политику, активно участвует в укреплении экономики регионов присутствия, является в них крупнейшим работодателем и налогоплательщиком. Уделяет самое серьезное внимание защите окружающей среды, поддержке культуры, науки и спорта, реализации востребованных благотворительных проектов", — говорится в сообщении.

Путин также отметил, что компания по праву считается одним из мировых лидеров в сфере производства минеральных удобрений.

"Благодаря созидательному труду многих поколений сотрудников и эффективной стратегии развития компания наращивает свой потенциал, повышает инвестиционную привлекательность. Убежден, что компетентность, опыт, целеустремленность позволят вам и впредь добиваться значимых результатов, уверенно двигаться к намеченным целям", — добавил российский лидер, пожелав коллективу компании успехов и всего наилучшего.

"Акрон" (Великий Новгород) вместе с компанией "Дорогобуж" (Смоленская область) и Северо-Западной фосфорной компанией входят в холдинг "Акрон", который является одним из ведущих производителей минеральных удобрений в России. Основным владельцем "Акрона" является Вячеслав Кантор. Чистая прибыль "Акрона" в 2016 году по РСБУ снизилась на 23% по сравнению с предыдущим годом — до 11,1 миллиарда рублей.