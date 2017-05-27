Катырин: страхование счетов малого бизнеса потребует 400 млрд рублей

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Механизм разовых страховых выплат в случае введения страхования вкладов и расчетных счетов микро- и малого бизнеса может потребовать минимум 350-400 миллиардов рублей, полагает президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев заявил, что страхование средств малого и микробизнеса в банках на сумму до 1,4 миллиона рублей может заработать в начале 2018 года, если Госдума поддержит эту концепцию. Заседание рабочей группы в Госдуме в четверг поддержало идею страхования во всех банках. Позднее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор готов поддержать идею страхования во всех банках, а не только в банках с базовой лицензией.

"Безусловно, мы поддерживаем идею введения механизма страхования вкладов и расчетных счетов микро- и малого бизнеса… Вместе с тем c введением данного инструмента поддержки пока остается больше вопросов, чем ответов, и главный вопрос – где взять источники финансирования под будущие выплаты (страховые случаи)", — сказал Катырин в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума, который пройдет в начале июня.

"По самым скромным оценкам, речь идет о 350-400 миллиардах рублей при условии введения разовой страховой выплаты предпринимателям в пределах 1,4 миллиона рублей", — отметил он.

"В бюджете такие средства на эти цели не заложены. Если эти расходы сейчас напрямую переложить на коммерческие банки путем увеличения выплат в фонд страхования, то это автоматически вызовет рост ставок по кредитам и напрямую ударит по предпринимателям. По сути, практически все потребители банковских услуг будут платить за введение нового вида страхования", — отметил глава ТПП.

По словам Катырина, говорить об определении комфортного размера страховых выплат пока не позволяет отсутствие источников их финансирования.

"Сегодня система страхования вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с работой регулятора по оздоровлению банковской системы работает с дефицитом. Это означает, что отчислений коммерческих банков недостаточно, поэтому Банк России вынужден кредитовать АСВ. На текущий момент кредитная задолженность АСВ перед Банком России превышает 850 миллиардов рублей", — заключил он.