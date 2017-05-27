В Крыму рассказали о "философском" отношении к санкциям

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Крым "философски реагирует" на продление западных санкций, которые хоть и подтормаживают развитие полуострова, но не способны его остановить, заявил министр экономического развития республики Андрей Мельников.
"Раз санкции продляются дальше, то мы должны реагировать на них абсолютно философски и развиваться в рамках тех возможностей, которые у нас есть. Без санкций мы, наверное, развивались бы быстрее, но санкции только подтормаживают наше развитие, они не являются доминантой, они не создают условий для инвестиционного голода, они не создают условий для прекращения деятельности. Они усложняют жизнь, но что не убивает, делает нас сильнее. Я исхожу из этого философского принципа", — сказал Мельников в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
"Режим свободной экономической зоны, и через какое-то время режим санкций, помог нашим местным предприятиям провести модернизацию — это база, на которой региональная экономика может двигаться дальше", — подчеркнул министр.
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