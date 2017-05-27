"Газпром" собирается подписать на ПМЭФ контракты по газу в Боливии

МЕХИКО, 27 мая – РИА Новости. Министр углеводородов Боливии Луис Альберто Санчес сообщил в пятницу, что в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский "Газпром" намерен подписать соглашение об изучении еще трех газовых блоков и заявить об интересе к разработке еще двух.

"Боливию пригласили к участию в форуме в Санкт-Петербурге, одном из важнейших в мире. Стоит отметить, что год назад мы подписали соглашение с "Газпромом" об изучении трех зон, из которых они заинтересованы в двух для разведки и разработки – "Витиакуа" и "Ла-Сейба", что даст стране новые инвестиции и увеличит запасы и добычу", — приводит министерство углеводородов заявление Санчеса.

Соглашения о добыче на этих двух блоках может быть подписано в ноябре в рамках форума стран-экспортеров газа в боливийском Санта-Крусе, уточнил министр.

По словам Санчеса, в ходе питерского форума могут быть заключены соглашения по изучению трех блоков в зонах Сан-Тельмо-Сур, Сан-Тельмо-Норте и Астильеро. "Это важно, чтобы "Газпром", будучи самой большой в мире газовой компанией, стал оператором в Боливии, потому что это гарантия инвестиций и успеха в увеличении добычи", — заметил боливийский министр.

В июне 2016 года "Газпром", министерство углеводородов Боливии и боливийская компания Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB) подписали дорожную карту о реализации проектов в стране, в частности, геологоразведки, добычи и транспортировки углеводородов, а также применению СПГ. Кроме того, было подписано соглашение об изучении блоков "Ла-Сейба", "Мадиди" и "Витиакуа".

Интересы "Газпрома" в боливийских проектах представляет Gazprom EP International B.V. — специализированная компания для реализации зарубежных проектов в области поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов. Согласно документу, Gazprom EP International B.V. на 1 год получает права на изучение геолого-геофизических материалов по указанным блокам.

"Газпром" в партнерстве с Total E&P Bolivie и TecPetrol de Bolivia уже участвует в проектах освоения перспективных нефтегазоносных участков "Ипати" и "Акио", на территории которых введено в эксплуатацию месторождение "Инкауаси".

XXI Петербургский международный экономический форум состоится с 1 по 3 июня 2017 года.