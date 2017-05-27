"Газпром" собирается подписать на ПМЭФ контракты по газу в Боливии

МЕХИКО, 27 мая – РИА Новости. Министр углеводородов Боливии Луис Альберто Санчес сообщил в пятницу, что в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский "Газпром" намерен подписать соглашение об изучении еще трех газовых блоков и заявить об интересе к разработке еще двух.
Соглашения о добыче на этих двух блоках может быть подписано в ноябре в рамках форума стран-экспортеров газа в боливийском Санта-Крусе, уточнил министр.
В июне 2016 года "Газпром", министерство углеводородов Боливии и боливийская компания Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB) подписали дорожную карту о реализации проектов в стране, в частности, геологоразведки, добычи и транспортировки углеводородов, а также применению СПГ. Кроме того, было подписано соглашение об изучении блоков "Ла-Сейба", "Мадиди" и "Витиакуа".
"Газпром" в партнерстве с Total E&P Bolivie и TecPetrol de Bolivia уже участвует в проектах освоения перспективных нефтегазоносных участков "Ипати" и "Акио", на территории которых введено в эксплуатацию месторождение "Инкауаси".
XXI Петербургский международный экономический форум состоится с 1 по 3 июня 2017 года.