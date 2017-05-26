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Экономика

Сбербанк скромно обаял акционеров рекордными дивидендами

23:2326.05.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНовый офис Сбербанка для работы в Agile-форматеНовый офис Сбербанка для работы в Agile-формате
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Годовое собрание акционеров Сбербанка в этот раз также не обошлось без демонстрации технологических новинок: новые роботы, дроны для работы с наличностью, электронное голосование, agile-офисы заинтересовали миноритариев, но покорить их смогли консервативные методы – выплата рекордных дивидендов.

Дивиденды по итогам 2016 года превысили 135 миллиардов рублей, что составляет 25% от чистой прибыли Сбербанка. Однако этот шаг не так легко дался крупнейшему российскому банку – прибыль пришлось зарабатывать в условиях самого сложного и продолжительного кризиса за последние 20 лет, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Стетоскоп на клавиатуре. Архивное фото
© Fotolia / PhotoSG
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"Этот кризис носил комплексный характер, он был продиктован геополитической напряженностью, структурными причинами в экономике и падением цен на нефть. Любой кризис несет в себе две составляющие — это всегда большое испытание и это всегда возможности", — начал свое выступление топ-менеджер.

Единовременная выплата рекордных дивидендов снизит достаточность капитала Сбербанка на 0,5 процентных пункта, но банк справится самостоятельно и не будет прибегать к помощи государства, обещал Греф.

"Нет речи, что Сбербанк будет платить мизерные дивиденды. Пока прибыльность возрастает, и вместе с этим будут расти дивиденды", — добавил глава российского крупнейшего банка.

Роботы и дроны

В главном офисе Сбербанка на улице Вавилова акционеров у входа в зал заседания годового собрания встречали роботы-андроиды с искусственным интеллектом, с которыми можно было поговорить, задав любой вопрос, а в музее Сбербанка гостей ожидала "рука Kuka", промышленный робот по сортировке денег.

Сбербанк планирует создать специальную лабораторию по робототехнике, роботизации своих процессов в банке, а летом может начать в Казани эксперимент по доставке наличности в свои отделения дронами (беспилотными летательными аппаратами — ред.), сообщил его зампред Станислав Кузнецов

Автомобили на стоянке у завода ОАО АвтоВАЗ в Тольятти. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Сбербанк начинает внедрять роботов в повседневную практику, заменяя ими часть сотрудников, пояснил в кулуарах собрания Кузнецов.

"С применением "руки Kuka" мы фактически автоматизировали участок работы кассы пересчета. Такой участок был внедрен в опытном режиме в прошлом году. В этом году мы типизировали этот участок и направляем такого рода технологии в наши региональные подразделения" — сказал зампред Сбербанка.

Сбербанк сейчас проводит эксперимент по объединению центров наличного денежного обращения с Банком России и становится выгодным использовать таких роботов на больших объемах наличности, одна такая механическая рука может заменить примерно 12 человек, в свою очередь рассказывал в музее Герман Греф.

Акционеров также ждали терминалы для электронного голосования, введенного в Сбербанке в этом году. Проголосовать можно было по старинке заполнив бюллетень, а также дистанционно.

Agile в помощь

Создание инновационных продуктов невозможно в рамках старых процедур и Сбербанк нашел для себя ответ на этот вопрос в переходе на принципы agile, что означает гибкую методологию в управлении компанией, подчеркнул Греф.

В формате agile многие проекты, которые Cбербанк раньше делал годами, можно реализовывать теперь намного быстрее, отметил он.

Во время собрания акционеров Греф продемонстрировал работу нового мобильного приложения "Сбербанк Инвестор", которое разработано как для квалифицированных, так и для неквалифицированных игроков.

"Наши клиенты и акционеры давно просили нас предоставить удобный способ инвестирования в ценные бумаги на бирже. Приложение очень простое, операции на бирже никогда не были такими удобными", — рассказал Греф.

В июне приложением можно будет пользоваться на iOS-устройствах при наличии открытого брокерского счета, а до конца лета оно будет доступно для Android-устройств.

"Это то, что два года подряд просили наши акционеры на годовом собрании, поэтому мы и приурочили это к собранию акционеров. Но это приложение будет интегрировано в "Сбербанк Онлайн" как одна из функций по управлению собственными финансовыми ресурсами", — пояснил топ-менеджер.

Выпрыгнуть из штанов

Сбербанку нелегко держать такой темп, приходится бежать так быстро, как только возможно, так как компания должна все время меняться, чтобы быть успешной, отметил Греф.

Отделение Сбербанка России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Уткин
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"Я, честно говоря, бегу со всех ног и чувствую, что не успеваю. Вот это ощущение у меня есть, что мне узко не могу пожаловаться. По-моему, сейчас так широко, штаны бы не порвать. У нас ответственность перед нашей историей, банк существует 175 лет. Для того, чтобы банк существовал еще дальше, надо очень быстро бежать", — описал Греф на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров.

"Второе — это ответственность перед нашими клиентами. Мы хотим, чтобы наши клиенты получали лучшие сервисы. Нет ни одной причины, почему мы не должны это сделать на самом высоком мировом уровне", — добавил топ-менеджер.

Греф и экс глава ЦБ, вновь избранный глава Наблюдательного совета Сбербанка Сергей Игнатьев на совместном брифинге отметили, что довольны миролюбивым отношением со стороны акционеров, которые в этом году с трибуны не стали упрекать Сбербанк в отношении размера дивидендов и не высказывали резкой критики.

"Что касается собрания, оно было в этом году поспокойнее, все выступления были по существу", — отметил Игнатьев.

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