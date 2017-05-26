Новак: страны ОПЕК+ во второй раз легче договорились о снижении нефтедобычи

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. ОПЕК и другие нефтедобывающие страны (ОПЕК+) во второй раз достигли соглашения по сокращению добычи нефти гораздо легче, чем в первый, считает министр энергетики РФ Александр Новак.
"Два раза уже был такой прецедент (достижение договоренности о сокращении добычи нефти — ред). Второй раз он прошел гораздо легче, чем в первый раз", — рассказал Новак в интервью РИА Новости.
На прошедшей в четверг встрече в Вене все участники венского соглашения согласились продлить сокращение нефтедобычи на девять месяцев — до конца первого квартала 2018 года — на прежних условиях.
По словам Новака, решение продлить сокращение добычи нефти на месяцев вместо шести принято для избежания негативного влияния на рынок зимой.
ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.