Новак: страны ОПЕК+ во второй раз легче договорились о снижении нефтедобычи

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. ОПЕК и другие нефтедобывающие страны (ОПЕК+) во второй раз достигли соглашения по сокращению добычи нефти гораздо легче, чем в первый, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

"Два раза уже был такой прецедент (достижение договоренности о сокращении добычи нефти — ред). Второй раз он прошел гораздо легче, чем в первый раз", — рассказал Новак в интервью РИА Новости.

На прошедшей в четверг встрече в Вене все участники венского соглашения согласились продлить сокращение нефтедобычи на девять месяцев — до конца первого квартала 2018 года — на прежних условиях.

По словам Новака, решение продлить сокращение добычи нефти на месяцев вместо шести принято для избежания негативного влияния на рынок зимой.

"В принципе все консолидировано подумали, что нужно пройти зимний период. Если бы говорили про шесть месяцев, то сразу возник бы вопрос, поскольку зимой спрос падает, избыток, который выльется на рынок, все это очень негативно повлияет на рынок, и рынок будет опять несбалансированным. Поэтому мы договорились, что наиболее оптимальным вариантом будет девять месяцев. Яму мы пройдем, а дальше спрос растет в летний период, и самое рациональное, если к тому времени остатки снизятся, как мы прогнозируем, до пятилетнего среднего значения, по мере роста спроса можно плавно наращивать и восстанавливать сокращенные объемы добычи", — пояснил министр.

ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.