"Вертолеты России" заключили на HeliRussia-2017 контракты на 20 млрд рублей

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" заключил на HeliRussia-2017 контракты на сумму около 20 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор компании Андрей Богинский в ходе выставки, проходящей в подмосковном Красногорске 25-27 мая.

Десятая международная выставка HeliRussia, организованная министерством промышленности и торговли РФ, заняла 12,4 тысячи квадратных метров, на которых разместились экспонаты 237 компаний из 21 страны мира. Среди них — 22 вертолета, 15 беспилотных летательных аппаратов, два автожира. В HeliRussia-2017 участвуют компании из Австралии, Великобритании, Германии, Израиля, Китая, США, Франции, Южно-Африканской Республики и других государств. Россия представлена на выставке экспозицией госкорпорации "Ростех" и 23 компаний из ее состава. В их числе — холдинг "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), "Технодинамика", "Рособоронэкспорт".

20 миллиардов и 220 машин

Холдинг "Вертолеты России" представил на открытой площадке HeliRussia-2017 вертолеты Ми-38Т и Ми-171А2, в выставочном зале — "Ансат" в VIP-версии. Компания также показала конвертоплан.

"В ходе выставки мы подписали ряд соглашений, которые позволят нам и дальше работать по нашим проектам. Всего было подписано соглашений на сумму порядка 20 миллиардов рублей", — сказал Богинский.

Он отметил, что "в этом году … запланирована поставка 220 вертолетов, из них 82 гражданских, все они законтрактованы". Гендиректор холдинга также сообщил, что в России начались государственные испытания модернизированной версии боевого вертолета Ми-28Н "Ночной охотник" (Ми-28НМ).

Вертолеты для российской армии

Как сообщил в ходе выставки замминистра обороны РФ Юрий Борисов, российское военное ведомство закупит по государственной программе вооружения (ГПВ) 2018-2025 годов меньше вертолетов, чем по действующей программе на 2010-2020 годы.

"Будет закуплено меньшее количество вертолетов, так как мы уже вышли на режим перенасыщения. По военно-транспортным вертолетам (новым) выйдем к 2020 году на 70%", — сказал он, подчеркнув, что после 2020 года Минобороны РФ сделает акцент на закупку именно боевых вертолетов.

Он уточнил, что российское оборонное ведомство в рамках действующей ГПВ запланировало закупку нескольких вертолетов Ми-38. "И в следующей тоже планируем, поэтому у этого вертолета будущее есть", — добавил он.

Ми-38 — многоцелевой вертолет средней грузоподъемности, оснащенный новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В российского производства и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом. В конструкции машины широко используются композитные материалы, в том числе в несущем и хвостовом винтах.

Благодаря использованным техническим решениям Ми-38 превосходит другие вертолеты своего класса по грузоподъемности, пассажировместимости и основным летно-техническим характеристикам. Кроме того, вертолет может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климат. Первый фюзеляж серийного Ми-38 уже собран на Казанском вертолетном заводе.

Взлетающие с палуб

По информации Богинского, холдинг "Вертолеты России" намерен в 2019 году выйти на контракт с министерством обороны РФ на поставку российских палубных вертолетов Ка-52К "Катран".

"Сейчас идут в войска поставки вертолетов Ка-52. По морской версии Ка-52 идут опытно-конструкторские работы. Мы надеемся в скором времени их завершить, получить литеру и в 2019 году выйти на контракт с министерством обороны на поставку этих машин", — сказал гендиректор холдинга в день открытия HeliRussia-2017.

Минобороны России подтвердило, что контракт на закупку корабельных вертолетов Ка-52К будет заключен в 2019 году. Как заявил журналистам в четверг Борисов, эти машины планируется базировать на десантные корабли проекта "Иван Грен".

В настоящее время вертолеты огневой поддержки Ка-52 "Аллигатор" стоят на вооружении исключительно Воздушно-космических сил (ВКС) России. Согласно контракту, подписанному в 2011 году "Вертолетами России" и "Оборонпромом", ВКС к 2020 году получат 140 таких машин. Целесообразность столь масштабных закупок "Аллигаторов" была подтверждена реальными боевыми действиями: как сообщали средства массовой информации, с апреля 2016 года Ка-52 применялись против международных террористов на территории Сирии.

Вместо "Мистралей"

Строительство кораблей-вертолетоносцев, аналогичных "Мистралям", заложено в ГПВ 2018-2025 годов; поставка первого корабля планируется в 2022 году, сообщил в четверг Борисов. "Строительство вертолетоносцев занимает, в среднем, четыре года, поэтому думаю, да, где-то так (в 2022 году)", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов в ходе HeliRussia-2017.

Генеральный конструктор КБ имени Камова Сергей Михеев заявил журналистам в пятницу, что испытания Ка-52К, изначально разработанных под французские вертолетоносцы типа "Мистраль" (изначально строившиеся для Военно-морского флота России, затем проданных Египту), пройдут в ближайшие три года на четырех типах кораблей.

Первые полеты на разных скоростях

По словам Борисова, первый полет российского сверхскоростного вертолета состоится до 2025 года. "У нас в планах новая ГПВ 2018-2025 годов. Запланированы мероприятия научно-исследовательской работы с переходом в конструкторскую, и на рубеже этой ГПВ мы собираемся поднять в воздух скоростную машину", — пояснил замминистра обороны РФ.

Как сообщила пресс-служба холдинга "Вертолеты России", в четверг совершил первый испытательный полет на летно-испытательной станции Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина летный образец новейшего многоцелевого вертолета Ка-62. Он выполнил полет по кругу на скорости 110 километров в час продолжительностью 15 минут.

"Мы находимся менее чем в одной трети пути, совершив первый полет … В ближайшее время мы перейдем к предварительным испытаниям, после к сертификационным и уже в 2020 году заказчик получит серийную машину", — заявил журналистам в ходе выставки исполнительный директор АО "Камов" Владимир Макарейкин, добавив, что сертификация вертолета в России пройдёт в 2019 году.

Конструкторское бюро имени Камова может также создать корабельную версию Ка-62, сообщил журналистам на HeliRussia-2017 Сергей Михеев.

Вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, выполнению операций по поиску и спасению, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой высоте практического потолка и высокой тяговооруженности двигателей Ка-62 также может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.

Минпромторг России прогнозирует продажи вертолетов Ка-62 в объеме 365 машин до 2030 года.

КА-226Т без пилота и гироплан "Акула"

"Вертолеты России" разрабатывают беспилотную версию легкого вертолета Ка-226Т, заявил журналистам в четверг Богинский.

"Действительно, мы разрабатываем такую версию вертолета потому, что такой версии нет ни в России, ни в мире… Нужно поменять ручное управление вертолета на автоматическое", — сказал гендиректор холдинга перед тем, как открыть выставку HеliRussia-2017.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т разработан для выполнения транспортных и специальных задач в любых метеоусловиях. Машина способна перевозить до 1,5 тонны грузов на расстояние до 600 километров. Ее взлетная масса — 3,4 тонны.

Первый летный образец трехместного однодвигательного российского гироплана Ventocopter R1 "Акула" будет представлен на авиакосмическом салоне МАКС-2017, сообщил РИА Новости гендиректор и сооснователь компании Ventocopter Дмитрий Сичинава.

"Планируем, что 23 июля на авиасалон МАКС мы уже прилетим на новой машине… Техническим преимуществом Ventocopter R1 "Акула", безусловно, является отсутствие режима сваливания и возможность безопасной посадки", — сказал он в ходе HeliRussia-2017.

Гироплан, или автожир — по сути, легкий вертолет, в полете опирающийся на несущую поверхность свободно вращающегося в режиме авторотации несущего винта. Горизонтальную скорость ему дает расположенный в хвосте толкающий винт. Такой летательный аппарат может сесть практически в любых условиях, даже если у него закончится топливо. Он оснащен роторным бензиновым двигателем глубокой конверсии мощностью 250 лошадиных сил с подключаемым механическим форсажем до 320 лошадиных сил. Крейсерская скорость составляет до 320 километров в час, дальность полета — до 700 километров. Применяемый тип топлива — бензин АИ-92 — радикально снижает стоимость полетов и расширяет географию возможных маршрутов для пилотирования.

"Рычаг-АВ" И "Президент-С"

Концерн "Радиоэлектронные технологии" продемонстрировал на выставке образцы бортового радиоэлектронного оборудования, лазерную систему наведения для обзорно-прицельных комплексов, нашлемную систему целеуказания и индикации.

КРЭТ заключил с министерством обороны РФ контракт на поставку новой партии комплексов радиоэлектронной борьбы "Рычаг-АВ", сообщил РИА Новости на HeliRussia-2017 советник первого замгендиректора компании Владимир Михеев.

"Недавно мы заключили с Минобороны контракт на поставку еще пяти вертолетов Ми-8МТПР-1 с комплексами РЭБ. Поставки запланированы на следующий год, но я думаю, что первые вертолеты мы поставим заказчику уже в 2017 году", — сказал он, добавив, что на 2017 год в интересах российского военного ведомства КРЭТ планирует поставить крупную партию станций помех САП-518 и комплексов РЭБ "Ртуть-БМ" для оснащения Сухопутных войск ВС РФ.

Нынешнее поколение вертолетных станций активных помех "Рычаг-АВ" используется в войсках. Оно получило высокую оценку Минобороны России. В 2016 году КРЭТ передал в войска вторую партию вертолетных комплексов Ми-8МТПР-1 с "Рычагом" на борту. Каждый из них способен вести разведку и подавление радиоэлектронных систем управления войсками и оружием противника в радиусе нескольких сотен километров, обеспечивая групповую защиту самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов от авиации и средств ПВО противника, а наземную технику и корабли — от воздушных атак.

Михеев также сообщил РИА Новости, что летные испытания комплекса радиоэлектронной борьбы нового поколения "Рычаг-АВМ", предназначенного для оснащения вертолетов Ми-8ППР, планируется завершить к концу 2017 года,

"Думаю, что к где-то к сентябрю мы выйдем на этап летных государственных испытаний нового комплекса РЭБ "Рычаг-АВМ. В какой-то степени его уже можно будет отнести не просто к средствам радиоэлектронного подавления, а к средствам радиоэлектронного поражения", — сказал он, пояснив, что данный комплекс будет способен наносить "радиоэлектронный удар", выводящий из строя системы разведки, управления и наведения оружия противника.

Собеседник РИА Новости добавил, что Россия поставила бортовые комплексы обороны (БКО) "Президент-С" трем зарубежным государствам и ведет переговоры с другими инозаказчиками по данной системе.

Ранее представитель КРЭТ сообщал, что ряд стран Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки заинтересованы в приобретении российский бортовых комплексов обороны "Президент-С" и вертолетных комплексов радиоэлектронной борьбы "Рычаг-АВ".

К основным задачам, решаемым БКО "Президент-С", относятся обнаружение угрозы атаки защищаемого летательного аппарата истребителями, зенитными ракетными и зенитными-артиллерийскими комплексами противника; поражение (подавление) оптических головок самонаведения авиационных и зенитных управляемых ракет, включая головки самонаведения ракет переносных ЗРК. Комплекс позволяет обнаруживать и отслеживать атакующую ракету, направлять кодированное лазерное многоспектральное излучение на ее оптическую головку самонаведения или создавать активные радиопомехи радиолокационной головке наведения этой ракеты. Такое воздействие приводит к срыву сопровождения цели ракетой и ее последующему уходу с опорной траектории в сторону от защищаемого самолета или вертолета.

Экспортные перспективы

Мексика заинтересована приобрести у России значительную партию вертолетов Ми-17, сообщил РИА Новости в пятницу в ходе выставки замиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

"Мексиканские военные высоко оценивают российские вертолеты, успевшие прекрасно зарекомендовать себя в решении самых разных задач, в том числе при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера. Россия готова в полной мере удовлетворить потребности Мексики в закупке значительной партии современной вертолетной техники", — сказал Пунчук.

По его словам, эти вертолеты поступят в подразделения Военно-морских сил Мексики.

Пунчук также сообщил РИА Новости, что "Аргентина в ходе недавних переговоров подтвердила свою заинтересованность закупить в России еще партию вертолетов Ми-171Е для работы в Антарктике при наличии финансовых средств; Россия готова к продолжению переговоров по данной тематике". При этом он отметил, что Аргентина планирует увеличить свой парк данной техники, убедившись в высоких эксплуатационных возможностях российских вертолетов при работе в условиях антарктических широт.

В четверг официальный представитель холдинга "Вертолеты России" сообщил РИА Новости, что РФ и Мексика прорабатывают вопрос поставок российских вертолетов типа Ми-8/17 и Ми-26Т для мексиканских военно-воздушных сил. "Бразильская сторона проявляет интерес к вертолетам Ми-171Ш, Ми-28НЭ, Ми-26Т2 и "Ансат". Ведутся соответствующие консультации", — добавил собеседник агентства.

"Значительный интерес к российским вертолетам проявляют министерства обороны и силовые структуры Эквадора, Боливии и Парагвая. От всех указанных стран получены официальные обращения на поставку им российской вертолетной техники, проводятся соответствующие консультации", — говорится в статье, которая опубликована в корпоративном журнале холдинга "Вертолеты России", представленном на HeliRussia-2017.

В журнале также приводится информация, что в 2017 году планируется открыть сервисный центр по обслуживанию российских вертолетов в Перу. Как сказано в публикации, его создание позволит не только поддерживать национальный вертолетный парк в состоянии летной годности, но и ремонтировать вертолеты российского производства, которые летают в небе стран-соседей Перу.

Пунчук заявил РИА Новости, что Россия надеется, что перуанская сторона выполнит все свои обязательства для того, чтобы до конца года в Перу открылся сервисный центр по обслуживанию российских вертолетов.