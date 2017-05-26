Минэнерго в ближайшее время ожидает восстановления цен на нефть

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Минэнерго РФ не видит трагедии в падении цен на нефть после решения нефтедобывающих стран о продлении венского соглашения; ожидает, что цены в ближайшей перспективе восстановятся до недавних уровней, заявил в интервью РИА Новости глава Минэнерго Александр Новак.

В четверг 24 страны, входящие и не входящие в ОПЕК, согласовали продление венского соглашения о сокращении добычи нефти еще на три квартала. Объем сокращения добычи сохраняется на прежнем уровне. Позитивная в целом новость разочаровала инвесторов, рассчитывавших на большее, и мировые цены на нефть на этом фоне в четверг обвалились более чем на 5%.

"Во-первых, любые колебания возможны, цена находится в пределах того диапазона, который нас устраивает, — между 50 и 60 долларами. Если бы сделки не было, вы бы увидели совсем другое падение цены. По многим оценкам экспертов, она бы обвалилась ниже 30 долларов. Избытки бы надавили на ситуацию. Поэтому то, что она держится на уровне 50 и выше, это уже плюс", — сказал Новак.

"Второе — в преддверии сделки, вы видели, был достаточной серьезный рост по цене, то есть, в принципе, рынок уже в цену заложил принятие решения. Поэтому, когда сделка была окончательно оформлена, обычно многие участники рынка, спекулянты закрывают свои возможности, фьючерсы продают, это тоже один из факторов (повлиявших на снижение цены – ред.)", — продолжил министр.

"Фундаментально она (цена – ред.) не упала. На мой взгляд, она будет восстанавливаться до тех же уровней в ближайшей перспективе. Все для этого есть — и снижение остатков продолжается, и уверенность в том, что в течение 9 месяцев не будет ежедневно вываливаться на рынок 1,7 миллиона баррелей. Поэтому не вижу вообще в этом никакой трагедии. Плюс-минус 1-2 доллара колебания — все в этом плане нормально и соответствует прогнозам", — заявил Новак.

ОПЕК 30 ноября в Вене договорилась о сокращении суммарной добычи своих участников на 1,2 миллиона баррелей в день по сравнению с октябрьским уровнем в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря также согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ — на 300 тысяч. Это соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Теперь оно пролонгировано еще на 9 месяцев, до 1 апреля 2018 года.