Лидер "Яблока" попросила Медведева продлить переход на онлайн-кассы

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Лидер "Яблока" Эмилия Слабунова обратилась к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой отложить до 1 января 2018 года перевод предпринимателей на контрольно-кассовую технику (ККТ) нового образца, сообщает пресс-служба партии в пятницу.

Российские предприниматели в сфере торговли с 1 июля 2017 года будут обязаны применять новые ККТ, которые в режиме реального времени передают в налоговую службу информацию о совершенных покупках. Бизнес столкнулся с дополнительными издержками, связанными с необходимостью приобретать новые кассовые аппараты и фискальные накопители — обязательные устройства для шифрования и защиты данных.

"Председатель "Яблока" просит премьер-министра дать поручение правительству незамедлительно подготовить и внести в Госдуму поправки в закон, продлевающий срок перевода на новые кассы до 1 января 2018 года", — говорится в сообщении партии.

Слабунова заявила, что за месяц до вступления закона в силу "новую кассовую технику и необходимое программное обеспечение в стране установили и зарегистрировали, по разным данным, от 21% до 51% предпринимателей".

"Непродление срока может привести к негативным экономическим последствиям… При этом закон предусматривает административную ответственность для предпринимателей, использующих технику старого образца", — отметила она.

Сдерживают внедрение новой техники и ее постановку на учет в налоговых органах отсутствие в необходимом количестве аппаратуры, ее высокая стоимость, невозможность подключить фискальный накопитель, сложности с подключением к интернету, отмечают в "Яблоке".