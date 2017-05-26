Новый этап газификации Хабаровской ТЭЦ-1 снизит объем вредных выбросов

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК, входит в "РАО ЭС Востока") планирует в течение года провести очередной этап работ по газификации Хабаровской ТЭЦ-1, в результате которых объем вредных выбросов станции в атмосферу сократится на 15%, сообщает компания.

"Очередной этап газификации станции позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 15% (или 1670 тонн в год) от всей массы выбросов загрязняющих веществ Хабаровской ТЭЦ-1", — отмечается в сообщении.

Использование газового топлива также помогает сокращать золошлаки и экономить ресурс золоотвала станции. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2017 года.

После завершения работ котлоагрегат №15, как и другие семь газифицированных котлов, сохранит возможность работы на угле во время плановых или аварийных отключений подачи газа.

Предыдущие семь котлоагрегатов Хабаровской ТЭЦ-1 были газифицированы в период с 2006 по 2016 год. За этот период выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились в 2,5 раза, образование золошлаковых отходов – вчетверо.

ДГК производит тепловую и электрическую энергию, а также обеспечивает централизованное теплоснабжение потребителей в районах расположения электростанций в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Еврейской автономной области и южном районе Республики Саха (Якутия). За ДГК также закреплена функция сбыта тепловой энергии конечным потребителям.