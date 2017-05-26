В Минвостокразвития рассказали, чем Приамурье привлечет инвесторов из Китая

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая — РИА Новости. Минерально-ресурсная база Амурской области оценивается более чем в 319 миллиардов долларов, что делает регион привлекательным для инвесторов Китая, в первую очередь для приграничной провинции Хэйлунцзян, рассказал на открывшемся в пятницу в Благовещенске международном "АмурЭкспоФоруме" представитель Агентства Дальнего Востока по привлечению и поддержке экспорта (структура Минвостокразвития) Георгий Фотин.
Уникальная география и минерально-ресурсная база
"Разворот на Восток" для Амурской области предопределен самой географией, столицу региона — город Благовещенск и город Хэйхэ китайской провинции Хэйлунцзян разделяет только река Амур. В городах-соседях давно существует поговорка "одна река — два берега".
В этом году на форуме впервые прошла презентация торгово-экономического сотрудничества Амурской области и провинции Хэйлунцзян, в рамках которой выступал Фотин. Он отметил, что среди привлекательных черт Амурской области — уникальное географическое положение и действующий безвизовый режим между Благовещенском и Хэйхэ. Эти обстоятельства позволяют делать ставку на развитие туризма. В 2016 году по количеству туристов из КНР Амурская область уступала только Москве и Владивостоку.
"Минерально-ресурсная база региона представлена существенными запасами золота, угля, железной руды, никеля, совокупной стоимостью свыше 319 миллиардов долларов США, а близость к крупнейшим потребителям из КНР является безусловным преимуществом", — отметил Фотин, подчеркнув, что Минвостокразвития выделяет безвозмездные субсидии для строительства внешней инфраструктуры для крупнейших проектов.
По словам Фотина, одно из наиболее перспективных для развития направлений в регионе — нефтегазохимия.
"Я имею ввиду проекты Газпрома по строительству Амурского газоперерабатывающего завода проектной мощностью 42 миллиарда куб. газа в год, Амурского газохимического комплекса. Также в регионе реализуется проект по производству метанола группы ЕСН мощностью 1,2 миллиона тонн метанола в год", — уточнил Фотин. По его мнению, наличие такой сырьевой базы позволит развивать в области "дальнейшие технологические переделы с более высокой добавленной стоимостью по кластерному принципу".
"Доля провинции Хэйлунцзян составляет приблизительно 1/4 от товарооборота Китая с Россией, 1/3 от общего объема всех инвестиций Китая в Россию", — отметил Мэн Линь.
Соя, пшеница и мед для Китая
По словам Фотина, ежегодно экспорт продовольствия в КНР превышает 100 миллиардов долларов США, спрос на российские продукты в КНР стабильно высокий.
По информации Благовещенской таможни, в первом квартале 2017 года стоимость экспортных грузов составила 27,3 миллиона долларов США. Из этой суммы 72,5% — 19,8 миллиона долларов США — составили продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. На 7 миллионов долларов США экспортировано древесины и целлюлозно-бумажных изделий и на 243 тысячи долларов США — продукции химической промышленности.
Именно сладости, в том числе знаменитый шоколад "Аленка", молочные изделия и колбасы, скорее всего, повезут в следующем году предприниматели Приамурья в Китай.
"Благодаря уникальным агроклиматическим условиям Амурской области и высокому спросу на российское продовольствие в КНР, в области перспективно развивать проекты по выращиванию сои, кукурузы, пшеницы, по производству мяса птицы, свинины", — сказал Фотин.
От торговли к инвестиционному сотрудничеству
Следующим шагом в развитии взаимоотношений должен стать переход от торговли к инвестиционному сотрудничеству. Такие примеры, помимо магистрального газопровода "Сила Сибири", по которому в 2019 году начнутся прямые поставки газа в Китай через Благовещенск, уже есть.
По ее словам, к 2020 году в Амурской области будет запущен Амурский ГПЗ и завод по производству метанола, к 2025 году — газохимический комплекс, продукция этих предприятий частично ориентирована на потребителей Китая.
Новые перспективы инвестиционного сотрудничества с КНР власти Приамурья связывают с 2019 годом, когда должен быть введен в эксплуатацию мост Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур, строительство которого началось в Благовещенском районе Амурской области в декабре 2016 года.