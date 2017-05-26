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Экономика

В Минвостокразвития рассказали, чем Приамурье привлечет инвесторов из Китая

15:1626.05.2017
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкФлаги Китая и России. Архивное фотоФлаги Китая и России. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая — РИА Новости. Минерально-ресурсная база Амурской области оценивается более чем в 319 миллиардов долларов, что делает регион привлекательным для инвесторов Китая, в первую очередь для приграничной провинции Хэйлунцзян, рассказал на открывшемся в пятницу в Благовещенске международном "АмурЭкспоФоруме" представитель Агентства Дальнего Востока по привлечению и поддержке экспорта (структура Минвостокразвития) Георгий Фотин.

Уникальная география и минерально-ресурсная база

"Разворот на Восток" для Амурской области предопределен самой географией, столицу региона — город Благовещенск и город Хэйхэ китайской провинции Хэйлунцзян разделяет только река Амур. В городах-соседях давно существует поговорка "одна река — два берега".

Деловое рукопожатие. Архивное фото
© Fotolia / FotolEdhar
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В пятницу в Благовещенске стартовала международная выставка-ярмарка "АмурЭкспоФорум", которая проводится с 1992 года. В этот раз она собрала более 120 участников из России и Китая, а в 2018 году событие планируют сделать синхронным на российском и китайском берегах.

В этом году на форуме впервые прошла презентация торгово-экономического сотрудничества Амурской области и провинции Хэйлунцзян, в рамках которой выступал Фотин. Он отметил, что среди привлекательных черт Амурской области — уникальное географическое положение и действующий безвизовый режим между Благовещенском и Хэйхэ. Эти обстоятельства позволяют делать ставку на развитие туризма. В 2016 году по количеству туристов из КНР Амурская область уступала только Москве и Владивостоку.

"Минерально-ресурсная база региона представлена существенными запасами золота, угля, железной руды, никеля, совокупной стоимостью свыше 319 миллиардов долларов США, а близость к крупнейшим потребителям из КНР является безусловным преимуществом", — отметил Фотин, подчеркнув, что Минвостокразвития выделяет безвозмездные субсидии для строительства внешней инфраструктуры для крупнейших проектов.

По словам Фотина, одно из наиболее перспективных для развития направлений в регионе — нефтегазохимия.

"Я имею ввиду проекты Газпрома по строительству Амурского газоперерабатывающего завода проектной мощностью 42 миллиарда куб. газа в год, Амурского газохимического комплекса. Также в регионе реализуется проект по производству метанола группы ЕСН мощностью 1,2 миллиона тонн метанола в год", — уточнил Фотин. По его мнению, наличие такой сырьевой базы позволит развивать в области "дальнейшие технологические переделы с более высокой добавленной стоимостью по кластерному принципу".

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© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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В свою очередь, заместитель директора департамента развития коммерции провинции Хэйлунцзян Мэн Линь подтвердил, что проекты по нефтехимии интересны КНР.

"Доля провинции Хэйлунцзян составляет приблизительно 1/4 от товарооборота Китая с Россией, 1/3 от общего объема всех инвестиций Китая в Россию", — отметил Мэн Линь.

Соя, пшеница и мед для Китая

По словам Фотина, ежегодно экспорт продовольствия в КНР превышает 100 миллиардов долларов США, спрос на российские продукты в КНР стабильно высокий.

По информации Благовещенской таможни, в первом квартале 2017 года стоимость экспортных грузов составила 27,3 миллиона долларов США. Из этой суммы 72,5% — 19,8 миллиона долларов США — составили продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. На 7 миллионов долларов США экспортировано древесины и целлюлозно-бумажных изделий и на 243 тысячи долларов США — продукции химической промышленности.

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© РИА Новости / Андрей Максимов
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"В экспорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья доминировали соевые бобы, пшеница продовольственная, мука, мед, шоколад и шоколадные изделия", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Благовещенской таможни.

Именно сладости, в том числе знаменитый шоколад "Аленка", молочные изделия и колбасы, скорее всего, повезут в следующем году предприниматели Приамурья в Китай.

"Благодаря уникальным агроклиматическим условиям Амурской области и высокому спросу на российское продовольствие в КНР, в области перспективно развивать проекты по выращиванию сои, кукурузы, пшеницы, по производству мяса птицы, свинины", — сказал Фотин.

От торговли к инвестиционному сотрудничеству

Следующим шагом в развитии взаимоотношений должен стать переход от торговли к инвестиционному сотрудничеству. Такие примеры, помимо магистрального газопровода "Сила Сибири", по которому в 2019 году начнутся прямые поставки газа в Китай через Благовещенск, уже есть.

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© РИА Новости / Алексей Никольский
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"В прошлом году в ТОР "Приамурская" введен цементный завод, построенный с привлечением китайских инвестиций. В ТОР "Белогорск" построена первая очередь завода по глубокой переработке сои. Современное оборудование на заводе приобретено в Китае. Здесь уже выпущена первая продукция — соевое масло и соевый шрот. Часть переработанной продукции — масло соевое — уже поставляется в Китай", — рассказала на "АмурЭкспоФоруме" министр экономического развития Амурской области Светлана Балова.

По ее словам, к 2020 году в Амурской области будет запущен Амурский ГПЗ и завод по производству метанола, к 2025 году — газохимический комплекс, продукция этих предприятий частично ориентирована на потребителей Китая.

Новые перспективы инвестиционного сотрудничества с КНР власти Приамурья связывают с 2019 годом, когда должен быть введен в эксплуатацию мост Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур, строительство которого началось в Благовещенском районе Амурской области в декабре 2016 года.

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