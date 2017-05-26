Титов рассказал о размере долга государства и госкомпаний поставщикам

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Долг государства и госкомпаний поставщикам за последние месяцы удалось сократить почти на 70 млрд рублей, но он остается большим, сообщил уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Кроме того, он отметил, что серьезным остается вопрос банкротства банков и то, что сгорают счета предпринимателей.
"Сейчас готовится законопроект по страхованию вкладов, по крайне мере, малого бизнеса. Хотели бы поддержать", — подчеркнул он.