Титов рассказал о размере долга государства и госкомпаний поставщикам

Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи. 26 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи. 26 мая 2017

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Долг государства и госкомпаний поставщикам за последние месяцы удалось сократить почти на 70 млрд рублей, но он остается большим, сообщил уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Неплатежи государства и госкомпаний поставщикам – здесь мы активнейшим образом работаем с Прокуратурой Российской Федерации. Удалось за последние месяцы почти 70 миллиардов рублей задолженностей вернуть. Но, к сожалению, пока еще эта цифра остается большой, и мы, конечно, продолжаем эту работу", — рассказал Титов.

Кроме того, он отметил, что серьезным остается вопрос банкротства банков и то, что сгорают счета предпринимателей.

"Сейчас готовится законопроект по страхованию вкладов, по крайне мере, малого бизнеса. Хотели бы поддержать", — подчеркнул он.