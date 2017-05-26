В ОАЭ рассказали, сколько нефти "уйдет" с рынка благодаря решению ОПЕК

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Решение ОПЕК и других нефтедобывающих стран о продлении соглашения по сокращению добычи "черного золота" до апреля 2018 года на прежних условиях поможет снизить коммерческие запасы нефти в мире как минимум на 200 миллионов баррелей, пишет агентство Блумберг со ссылкой на заявление министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи.

"Глобальная сделка по сокращению добычи нефти в течение дополнительных девяти месяцев сократит запасы нефти, по крайней мере, на 200 миллионов баррелей, что поможет вернуть их в соответствие со средним пятилетним уровнем", — передает агентство сообщение министерства энергетики ОАЭ.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо ранее на этой неделе отмечал, что мировые коммерческие запасы нефти снижаются. По его словам, в апреле коммерческие запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизились третий месяц подряд — на 12 миллионов баррелей. При этом общий уровень запасов превышает средний уровень за пять лет на 253 миллиона баррелей.

В четверг на встрече в Вене нефтедобывающие страны договорились продлить соглашение по сокращению нефтедобычи на девять месяцев — до конца первого квартала 2018 года.

ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.