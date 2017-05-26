Сбербанк намерен завершить реструктуризацию долга "АвтоВАЗа" до июля

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Сбербанк намерен завершить комплексную реструктуризацию долга "АвтоВАЗа" до июля, находится в хорошем диалоге с "Ростехом" и Renault, сообщил журналистам первый зампред банка Максим Полетаев.

Текущие обязательства "АвтоВАЗа" по МСФО на 1 апреля составили 118,446 миллиарда рублей, снизившись за квартал на 1,2%. Долгосрочные обязательства составили 179,961 миллиарда рублей, что на 1% меньше показателя на конец 2016 года.

"Во-первых, реструктуризацию (долга "АвтоВАЗа" — ред.) первую мы уже сделали. Та реструктуризация, которая комплексная, большая — в достаточно нормальном диалоге и с "Ростехом", и с мажоритарными акционерами — с группой Renault", — сказал Полетаев в кулуарах годового собрания акционеров Сбербанка.

Про его словам, Сбербанку осталось получить от компании два документа для завершения процесса реструктуризации долга. "Нам осталось получить два небольших документа, но важных очень для нас. Я думаю, что ближайший месяц. Я думаю, что до июля (завершится процесс реструктуризации — ред.)", — отметил топ-менеджер.

При этом он добавил, что предыдущая встреча руководства Сбербанка с "АвтоВАЗом" прошла 1,5 месяца назад. "Они показали нам свой план, который стал намного более амбициозным, чем тот, что мы обсуждали год назад. С точки зрения освобождения от непрофилей, изменения продуктового ряда, повышения уровня локализации, то есть менеджмент стал двигаться в правильном направлении. Реструктуризация, которую мы будем делать, должна позволить этому предприятию выйти на нормальный уровень рентабельности и на нормальный cash-flow", — полагает Полетаев.

"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель в РФ. Чистый убыток компании по МСФО по итогам 2016 года снизился на 39,3%, до 44,8 миллиарда рублей. Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в марте выросли на 13% в годовом выражении, до 25,11 тысячи автомобилей, за первый квартал — на 8%, до 61,477 тысячи единиц.