В Минстрое назвали условие для снижения ставок по ипотеке до 6-7%

МОСКВА, 26 мая — РИА Недвижимость. Снижение ипотечных ставок в России до 6-7% годовых возможно в случае, если Банк России примет решение о соответствующем снижении ключевой ставки, сказал журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

"Мы с надеждой смотрим на ключевую ставку", — подчеркнул он.

По мнению министра, перспективы снижения стоимости ипотеки в России видны, особенно с учётом падения темпов инфляции в стране.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник заявил, что макроэкономические условия в РФ в целом созрели для того, чтобы ставки по ипотеке снизились до 6-7% годовых. По данным ЦБ, ипотечные ставки российских банков в первом квартале 2017 года в среднем составили 11,8%, снизившись на 0,67 процентного пункта по сравнению с показателем годичной давности.