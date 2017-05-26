Тюменская область развивает сотрудничество с IT-компаниями

ТЮМЕНЬ, 26 мая — РИА Новости. Тюменские власти подписали соглашение о намерениях с Группой компаний "ИнфоВотч" и "АСБК центр разработки", которые занимаются информационными технологиями, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Задача — создать целый кластер. Федеральный законодатель дал субъектам РФ право поддерживать различные отрасли экономики определенным набором инструментов, например, с помощью льготного налогообложения. Существуют и другие меры поддержки, которые позволят IT- компаниям, особенно стартапам, развиваться в Тюменской области",- сказал губернатор Тюменской области Владимир Якушева, поставивший подпись под документом.

Глава региона уточнил, что соглашения подписаны с компаниями, с которыми регион планирует серьезно сотрудничать. "Наша задача сейчас, после подписания соглашений, приступить к реальным делам. У них есть идеи, новые технологии. Они создают новые рабочие места. Главное, соединить наработки компаний, их цели с интересами Тюменской области", — отметил Якушев.

По данным пресс-службы, подписанные документы предусматривают сотрудничество для реализации инвестиционных проектов в сфере информационных технологий, а также взаимодействие по научному, научно-техническому направлениям. Реализация этих проектов будет способствовать привлечению в Тюменскую область инвестиций, созданию и развитию экспортно-ориентированных, импортозамещающих и инновационных производств, основанных на новых и высоких технологиях, развитию предпринимательства в регионе.

"Давно работаем с предприятиями Тюменской области. Подписанное соглашение — логичный шаг развития этого сотрудничества. Мы приносим в регион технологии и знания, готовы обучать, расширять свой обучающий центр", — сказал президент Группы компаний "ИнфоВотч" Наталья Касперская.

По информации пресс-службы, на сегодняшний день в регионе планируется регистрация пяти юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения. Процесс запущен благодаря тому, что для ИТ-компаний в Тюменской области будет установлена ставка 1% по упрощенной системе налогообложения — доходы.

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