Тюменская программа "пять плюс" находит новых участников

ТЮМЕНЬ, 26 мая — РИА Новости. В Тюменской области растет количество муниципальных районов, включенных в программу по поддержке личных подсобных хозяйств "Пять плюс", которая позволяет решать проблемы дохода и занятости сельского населения.

"Проект стартовал в 2015 году. На первом этапе участвовали хозяйства Вагайского, Упоровского и Исетского района. Затем подключились Ярковский, Абатский и несколько других районов. В планах — увеличить поставку животных в ЛПХ. Участники, получающие животных в счет будущей сдачи молока, проходят подготовку в Школе Животновода", — сказал РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора, напомнив, что курсы завершаются выпускным экзаменом и выдачей сертификата.

Проект "Пять плюс" реализует компания "Золотые луга", которая выделяет средства, совместно с областным департаментом АПК, управлением ветеринарии, районными службами сельского хозяйства и аграрным университетом. "В результате удалось на 30% увеличить объем закупок молока от населения. Причем те хозяйства, которые участвуют в программе, увеличили производства молока от двух до четырех раз", — сказал собеседник агентства.

По словам генерального директора АО "Золотые луга" Евгении Чемеренко, программа "Пять плюс" показывает конкретный результат и существенно повышает эффективность и производительность в отрасли. "Развитие малых форм хозяйствования позволит не только повысить объемы и качество молока в Тюменской области, но и решить проблемы дохода и занятости сельского населения", — сказала она.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев ранее заявлял, что реализация комплекса мер для активного вовлечения в производство сельхозпродукции личных подворий поможет обеспечить стабильным доходом сельские семьи, укрепить региональный малый бизнес, способствовать развитию конкуренции и выпуску качественного продукта.

"Для обеспечения жителей Тюменской области, включая автономные округа, необходимо удвоить производство молока и мяса. Возможности для роста есть — нужно только более рационально использовать уже выделенные средства. Если мобилизовать ресурсы бюджета, сельскохозяйственных предприятий, людей, интеллектуальные ресурсы, исключить некомпетентность, то мы повысим и уровень, и объемы производимой продукции", — сказал глава региона.

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