Путин поручил внести предложения по регулированию деятельности МФО

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Банку России совместно с Минфином до 1 октября текущего года продумать дополнительное регулирование деятельности микрофинансовых организаций, сообщается на сайте президента по итогам заседания президиума Госсовета по вопросу развития национальной системы защиты прав потребителей.
Кроме того, президент поручил правительству и ЦБ в срок до 1 ноября внести в законодательство РФ изменения, которые предусматривают снижение предельного размера обязательств заемщика перед МФО или кредитной организацией по потребительскому займу, по достижении которого МФО не вправе начислять и взимать проценты или неустойку с заемщика.
В тот же срок поручено продумать запрет для лиц, не включенных перечень организаций-институтов развития в жилищной сфере, заключать договоры займа, исполнения обязательств по которым обеспечено ипотекой. Также поручено продумать лишение кредитора права требовать исполнения заемщиком обязательств в случае, если такой договор заключен лицом, не являющимся кредитором в смысле федерального закона "о потребительском кредите".