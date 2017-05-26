Путин поручил внести предложения по регулированию деятельности МФО

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Банку России совместно с Минфином до 1 октября текущего года продумать дополнительное регулирование деятельности микрофинансовых организаций, сообщается на сайте президента по итогам заседания президиума Госсовета по вопросу развития национальной системы защиты прав потребителей.

"Рекомендовать Банку России совместно с Минфином России и при участии общественных объединений, ассоциаций (союзов) потребителей… изучить практику применения правовых норм, регулирующих деятельность микрофинансовых организаций, и представить предложения по дополнительному законодательному регулированию деятельности в этой сфере", — говорится в сообщении.

Кроме того, президент поручил правительству и ЦБ в срок до 1 ноября внести в законодательство РФ изменения, которые предусматривают снижение предельного размера обязательств заемщика перед МФО или кредитной организацией по потребительскому займу, по достижении которого МФО не вправе начислять и взимать проценты или неустойку с заемщика.

В тот же срок поручено продумать запрет для лиц, не включенных перечень организаций-институтов развития в жилищной сфере, заключать договоры займа, исполнения обязательств по которым обеспечено ипотекой. Также поручено продумать лишение кредитора права требовать исполнения заемщиком обязательств в случае, если такой договор заключен лицом, не являющимся кредитором в смысле федерального закона "о потребительском кредите".