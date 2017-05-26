Госдума приняла закон о штрафах за нарушения бюджетного законодательства

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Госдума приняла в пятницу в третьем окончательном чтении закон, устанавливающий административную ответственность за невыполнение государственного задания и нарушения порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов.

Действующий порядок подготовки капвложений, формирования и реализации федеральной адресной инвестпрограммы предполагает исключительно дисциплинарную ответственность главных распорядителей за своевременность реализации инвестиционных проектов.

Закон устанавливает штраф в размере до 30 тысяч рублей, а также дисквалификацию на срок до двух лет для должностных лиц за нарушение главным распорядителем бюджетных средств порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов в отношении участников бюджетного процесса, как предоставивших, так и получивших такие трансферты.

За нарушение порядка или условий предоставления средств на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности, а также бюджетных инвестиций и субсидий на капитальные вложения в соответствующие объекты, предусматривается штраф для должностных лиц в размере до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет.

Закон вводит административную ответственность для должностных лиц за невыполнение государственного (муниципального) задания. Штраф в этом случае может составить до одной тысячи рублей, а за повторное невыполнение государственного задания — до 30 тысяч рублей.

Штраф до 50 тысяч рублей может быть установлен за нарушение главным распорядителем бюджетных средств порядка осуществления бюджетных инвестиций.

Кроме того, законом уточняется состав такого административного правонарушения, как нарушение порядка представления бюджетной отчетности. Предлагается признавать ее недостоверной, если в такой отчетности искажения любого показателя, выраженного в денежном измерении, составляют не менее чем 10%.

Как отмечают разработчики законопроекта, его принятие "позволит усилить контроль за исполнением бюджетного законодательства, повысить результативность использования бюджетных средств, направленных на капитальные вложения, и снизить объем дебиторской задолженности по расходам из средств федерального бюджета".