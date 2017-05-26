Медведев отметил значимость развития региональных банков для экономики

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в приветствии участникам и гостям XXXII Общего собрания Ассоциации региональных банков России подчеркнул, что правительство придает большое значение развитию региональных банков и отметил их значение для экономического роста, сообщается на сайте кабмина.
Российский премьер отметил, что в диалоге с властью участникам собрания удаётся аргументированно отстаивать интересы банковского сообщества, а также добавил, что многие озвученные инициативы учтены при внесении изменений в законодательство и нормативное регулирование.
"Правительство придаёт большое значение развитию региональных банков, ведь их деятельность важна для обеспечения экономического роста, повышения доступности финансовых услуг для людей. Сегодня вам нужно эффективнее сотрудничать с компаниями малого и среднего бизнеса, предлагать для них новые банковские продукты, в том числе доступные кредиты и льготное обслуживание. От такого взаимодействия выиграют все: и банки, и предприниматели, и региональные бюджеты, и экономика страны в целом", — подчеркнул Медведев.
Премьер-министр РФ пожелал участникам и гостям собрания дальнейших успехов в работе и всего самого доброго.