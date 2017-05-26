ЦБ готов поддержать идею страхования средств малого бизнеса во всех банках

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. ЦБ РФ готов поддержать идею страхования средств малого и микробизнеса во всех банках, а не только в банках с базовой лицензией, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"В последние месяцы активно обсуждался вопрос о распространении системы страхования вкладов на малый и средний бизнес. Вы знаете, мы вначале достаточно сдержанно относились к этому вопросу, однако вместе с появлением банков с базовой лицензией мы понимаем, насколько важно стабилизировать их ресурсную базу, мы вернулись к обсуждению и сейчас готовы поддержать инициативу и предпринимательского сообщества, некоторых банков, Минэкономразвития, которое отвечает за поддержку малого и среднего бизнеса. Мы сейчас готовы поддержать эту инициативу, должны будем ее обсудить", — сказала глава ЦБ, выступая на собрании ассоциации "Россия".
"У нас вначале было предложение, что эта страховка должна распространяться только на банки с базовой лицензией. Сейчас мы считаем более правильным с точки зрения равных условий конкуренции… распространять это страхование на все банки", — добавила Набиуллина.
Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев в четверг сообщил, что если концепция страхования средств малого и микробизнеса во всех банках на сумму до 1,4 миллиона рублей будет поддержана, то такое страхование может заработать в начале 2018 года.