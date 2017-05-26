СБ не поддерживает идею страхования средств малого бизнеса в банках

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Сбербанк не поддерживает предложение о введении страхования вкладов малого бизнеса во всех банках, сообщил зампред правления крупнейшего российского банка Александр Морозов.

Сейчас Агентство по страхованию вкладов (АСВ) страхует только средства физлиц и индивидуальных предпринимателей, на сумму до 1,4 миллиона рублей в одном банке. Вопрос о возможности распространения страхового покрытия на средства на счетах бизнеса, в первую очередь, малого и среднего, приобрел особую актуальность после отзыва 3 марта лицензии у Татфондбанка.

Заседание рабочей группы в Госдуме в четверг поддержало идею страхования средств малого и микробизнеса на сумму до 1,4 миллиона рублей во всех банках.

"На наш взгляд, расширение этой системы на дополнительные компоненты на сегодня нерационально, мы это также не поддерживаем", — сказал Морозов журналистам.