СБ не поддерживает идею страхования средств малого бизнеса в банках

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Сбербанк не поддерживает предложение о введении страхования вкладов малого бизнеса во всех банках, сообщил зампред правления крупнейшего российского банка Александр Морозов.
Заседание рабочей группы в Госдуме в четверг поддержало идею страхования средств малого и микробизнеса на сумму до 1,4 миллиона рублей во всех банках.
"На наш взгляд, расширение этой системы на дополнительные компоненты на сегодня нерационально, мы это также не поддерживаем", — сказал Морозов журналистам.