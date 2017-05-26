Депутат: продление венского соглашения поспособствует балансировке рынка

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Продление венского соглашения о сокращении добычи нефти на 9 месяцев будет способствовать балансировке спроса и предложения и установления цены на нефть в любом случае, несмотря на добычу нефти в Америке, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный ("Единая Россия").

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что участники венского соглашения по сокращению добычи нефти на заседании в четверг единогласно поддержали его продление еще на девять месяцев.

"Это очень хорошее соглашение с целью справедливой, оптимальной балансировки спроса и предложения и установления цены на нефть как в интересах покупателей, так интересах производителей, потому что определенное возмущение в эту балансировку вносит… добыча нефти в Америке. Но, я понимаю так, что продолжение этого соглашения об ограничении добычи будет способствовать этой балансировке в любом случае. Потому что есть… предел по добыче, чисто технологический в Америке, и эта балансировка просто наступит, и не будет раскачки рынка", — сказал РИА Новости Завальный.

Парламентарий добавил, что цены на нефть останутся в диапазоне 50-60 долларов за баррель. "Я думаю, выше не будет, но важно, чтобы и ниже не были", — отметил он.

ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

Мониторинговый комитет венского соглашения по итогам министерской встречи в среду рекомендовал продлить соглашение еще на девять месяцев, оставив без изменения объем сокращений. При этом министр энергетики РФ Александр Новак сообщил об обсуждении опции продления венских договоренностей на три месяца после возможной пролонгации до 1 апреля 2018 года.

В четверг министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук заявил, что ОПЕК согласна продлить венское соглашение по сокращению объема добычи нефти на девять месяцев. Позднее это решение поддержали и ряд стран, не входящих в ОПЕК.