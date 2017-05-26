СМИ: Венесуэла и Сирия планировали продавать нефть в США в обход санкций

МЕХИКО, 26 мая – РИА Новости. Сирия и Венесуэла разрабатывали план обхода антисирийских санкций с помощью секретной сделки по транспортировке сирийской нефти в Карибский регион через фиктивную российскую компанию, передает агентство Блумберг со ссылкой на документы, письма и интервью. Данных о поставке нефти в этом направлении агентство не обнаружило. Завод, где якобы должна была производиться переработка сырья, опроверг существование таких обсуждений.

План, который не был реализован, предполагал продажу сирийской нефти с большим дисконтом Венесуэле через фиктивную российскую компанию, которая отправляла бы ее на НПЗ на острове Аруба для переработки и дальнейшей транспортировки на заправки в США и в другие места, сообщает агентство.

Венесуэльский нефтяной трейдер Уилмер Руперти подтвердил агентству свое участие в этой схеме, но заявил, что больше не имеет к ней отношения. Сирийские официальные лица обратились к Руперти в начале 2012 года в Каракасе, говорится в сообщении. Он рекомендовал заключение пятилетнего контракта на поставку от 50 тысяч до 200 тысяч баррелей сирийской нефти в день, а также на хранение еще 6 миллионов баррелей, передает агентство. В письме тогдашнему послу Сирии в Венесуэле Гассану Аббасу Руперти заявлял, что суть схемы в том, чтобы "избежать бойкота США и ЕС", добавляет Блумберг.

По словам двух источников агентства, в цепочке переговоров участвовали несколько руководителей базирующейся в США "дочки" PDVSA Citgo Petroleum. В июне 2016 года Citgo подписала соглашение о перезапуске завода на Арубе мощностью 235 тысяч баррелей в сутки. Предыдущий оператор завода Valero Energy остановил его работу в 2012 году из-за низкой прибыли.

PDVSA не ответила на просьбу о комментарии. Представитель Citgo заявил, что компания "не рассматривает и не будет рассматривать возможность импорта нефти из Сирии для поставок на НПЗ на Арубе, компания обязуется управлять Citgo Aruba Refinery в соответствие с законодательством, в том числе законами США о санкциях".

В свою очередь, возглавляющий арубский НПЗ Элвин Кулман заявил, что компания проведет расследование относительно попыток нарушения санкций на предприятии. По его словам, на заводе не велась переработка нефти с того момента, как Citgo подписала договор о его аренде.

По отслеживаемым агентством данным, нет никаких свидетельств того, что нефтяные танкеры направлялись из Сирии в Россию и страны Карибского бассейна.