Госдума до конца весенней сессии намерена рассмотреть поправки в бюджет

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Госдума до конца весенней сессии должна рассмотреть ряд приоритетных законопроектов, в том числе поправки в федеральный бюджет, законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума и проект закона о телемедицине, сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков (ЕР).
Как сообщает управление Госдумы по связям с общественностью, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в четверг провел совещание с заместителями председателя ГД и руководителями думских комитетов.
"Первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков в своем выступлении отметил некоторые приоритетные законопроекты, которые необходимо рассмотреть до конца сессии. Среди них — поправки в федеральный бюджет текущего года, законопроекты о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, об информационно-телекоммуникационных технологиях в сфере охраны здоровья, о развитии государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах", — говорится в сообщении управления ГД.
"Программа законопроектной работы очень насыщенная, но мы должны выполнять ее, не снижая качества обсуждения, соблюдая все нормы регламента", — отметил он.
Первый вице-спикер ГД от КПРФ Иван Мельников доложил о результатах рабочей группы по сокращению количества законопроектов, оставшихся от предыдущих созывов. Их количество уменьшилось почти в два раза: с 2020 до 1026 законопроектов, сообщает управление ГД.
Володин отметил, что "если мы сможем сохранить этот темп работы, причем качественной работы, мы смогли бы завершить расчистку законодательных долгов прежних созывов к маю следующего года".
"Если решим эту задачу, то сможем в дальнейшем сосредоточиться на работе по актуальной повестке, на качественной проработке законодательных инициатив, которые сегодня важны для страны", — сказал Володин, слова которого приводятся в пресс-релизе управления Госдумы.