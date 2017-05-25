Госдума до конца весенней сессии намерена рассмотреть поправки в бюджет

​МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Госдума до конца весенней сессии должна рассмотреть ряд приоритетных законопроектов, в том числе поправки в федеральный бюджет, законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума и проект закона о телемедицине, сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков (ЕР).

Как сообщает управление Госдумы по связям с общественностью, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в четверг провел совещание с заместителями председателя ГД и руководителями думских комитетов.

"Первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков в своем выступлении отметил некоторые приоритетные законопроекты, которые необходимо рассмотреть до конца сессии. Среди них — поправки в федеральный бюджет текущего года, законопроекты о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, об информационно-телекоммуникационных технологиях в сфере охраны здоровья, о развитии государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах", — говорится в сообщении управления ГД.

Володин обратил внимание участников совещания, что "необходимо продолжить активную работу над законопроектами, учитывая, что до конца весенней сессии осталось два месяца".

"Программа законопроектной работы очень насыщенная, но мы должны выполнять ее, не снижая качества обсуждения, соблюдая все нормы регламента", — отметил он.

Первый вице-спикер ГД от КПРФ Иван Мельников доложил о результатах рабочей группы по сокращению количества законопроектов, оставшихся от предыдущих созывов. Их количество уменьшилось почти в два раза: с 2020 до 1026 законопроектов, сообщает управление ГД.

Володин отметил, что "если мы сможем сохранить этот темп работы, причем качественной работы, мы смогли бы завершить расчистку законодательных долгов прежних созывов к маю следующего года".

"Если решим эту задачу, то сможем в дальнейшем сосредоточиться на работе по актуальной повестке, на качественной проработке законодательных инициатив, которые сегодня важны для страны", — сказал Володин, слова которого приводятся в пресс-релизе управления Госдумы.