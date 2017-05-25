"Лукойл" изучит возможность работы с Ираном на Южном Каспии

ВЕНА, 25 мая — РИА Новости. "Лукойл" планирует изучить возможность работы с Ираном на Южном Каспии, сообщил журналистам президент "Лукойла" Вагит Алекперов.

‎"Мы договорились, что нам представят материалы по Южному Каспию для того, чтобы компания изучила геологию, геофизику Южного Каспия", — сказал он.

Он отметил, что у "Лукойла" есть опыт работы на Каспии. "Интенсификация этих знаний даст возможность сделать более‎ детальный анализ геологии Южного Каспия совместно с иранской стороной", — добавил Алекперов.