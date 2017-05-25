Министр нефти Ирака назвал временным текущий спад цен на нефть

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Наблюдаемое сейчас падение цен на нефть — временное явление, заявил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби.

"Падение цен на нефть временно", — приводит его слова агентство Блумберг.

Мировые цены на нефть снижаются в четверг более чем на 4% на фоне ожидаемой договоренности ОПЕК и не входящих в организацию стран о продлении соглашения по сокращению добычи нефти на девять месяцев на прежних условиях.

"Продление соглашения на девять месяцев было уже учтено в торгах на рынке", — прокомментировал газете The Wall Street Journal консультант в ION Energy Group Кайл Купер (Kyle Cooper), отметив, что некоторые трейдеры надеялись на увеличение объемов сокращения добычи.

ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

На прошедшей в четверг встрече в Вене все участники соглашения согласились продлить его на девять месяцев — до конца первого квартала 2018 года.