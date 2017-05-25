Добыча в США помешает эффекту от продления венского соглашения, считает МВФ

ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Позитивный эффект на цены на нефть на мировом рынке от продления соглашения стран ОПЕК и не входящих в картель в среднесрочной перспективе будет ограничен из-за роста добычи сырья в США, завил в ходе брифинга представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс.

"Мы ожидаем, что решение стран ОПЕК и не-ОПЕК, в частности Саудовской Аравии и России, поможет в краткосрочной перспективе нефтяным производителям в части стабилизации цен на нефть. Однако в среднесрочной перспективе, в связи с увеличением производства в США, этот эффект будет ограничен", — сказал он.

Более подробно фонд расскажет об этом в июльском обзоре, добавил он.

ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

Мониторинговый комитет венского соглашения по итогам министерской встречи в среду рекомендовал продлить соглашение еще на девять месяцев, оставив без изменения объем сокращений. При этом, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил об обсуждении опции продления венских договоренностей на три месяца после возможной пролонгации до 1 апреля 2018 года. В четверг министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук заявил, что ОПЕК согласна продлить венское соглашение по сокращению объема добычи нефти на девять месяцев.