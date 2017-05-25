МИД обвинил Латвию в препятствовании реализации "Северного потока-2"

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. В Москве считают, что власти Латвии в попытках осложнить строительство газопровода "Северный поток-2" не чураются откровенных подтасовок, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Как указали в МИД РФ, в условиях отсутствия реальных юридических оснований для противодействия реализации перспективного и экономически выгодного проекта "Северный поток-2", его противники "вынуждены всякий раз выдумывать все более экзотические "аргументы" для оправдания своей деструктивной позиции".

В этом плане, указали в российском внешнеполитическом ведомстве, в Москве не могли не обратить внимание на подготовленные МИД Латвии инструкции для своих министров с "правильным" объяснением решения правительства не поддерживать связанные с "Северным потоком-2" мероприятия.

"По степени абсурдности они превосходят все ранее озвученные в отношении данного проекта заявления латвийских официальных лиц. Пример – нагнетание страхов по поводу "угрозы единству стран ЕС и НАТО" в случае хранения труб на территории Вентспилсского порта, либо проникновение в страну "российских шпионов" для "подрыва основных принципов охраны окружающей среды". Остается только позавидовать рвению латвийского внешнеполитического ведомства в попытках любыми способами осложнить строительство "Северного потока-2", не чураясь откровенных подтасовок. Такой уровень мышления не делает чести латвийской дипломатии", — говорится в документе.