Россия и Турция продолжат консультации по поставкам томатов

КАЗАНЬ, 25 мая — РИА Новости. Россия и Турция продолжат консультации по вопросу поставок томатов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Консультации будут еще идти", — сказал Дворкович, отвечая на соответствующий вопрос.

В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле", указав, что ограничения по поставкам томатов пока сохранятся. Он пояснил, что данный вопрос увязан с периодом окупаемости затрат российских производителей.

В понедельник, 22 мая, Россия и Турция подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. При этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что ограничения по томатам останутся в силе.

Дворкович в начале мая говорил, что ограничения на поставки в РФ томатов из Турции могут сохраниться в течение трех-пяти лет, но будут гибкими. В частности, он вслед за Путиным указал, что в течение года есть сезонные периоды, когда Россия импортирует значительную часть томатов. Как отмечал Дворкович, еще предстоит выработать конкретный механизм таких гибких ограничений, связанный с пошлинами или другими возможными мерами.