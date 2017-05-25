Импортеры не будут доплачивать акциз за "защищенное" вино

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Минфин РФ готовит законопроект, который позволит импортерам вина избежать ретроспективного доначисления сумм акциза за вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), сообщила пресс-служба министерства.

"Минфин России считает несправедливым ретроспективное доначисление сумм акциза российским импортерам вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП)", — говорится в сообщении.

"Так как законом жестко регламентирован порядок действий ФТС по взысканию выявленных неуплаченных сумм налога, Минфин России в настоящее время готовит изменения в налоговое законодательство, которые позволят избежать ретроспективного доначисления сумм акциза. Их принятие планируется в весеннюю сессию этого года", — сообщила пресс-служба.

Минфин РФ в начале мая вывел импортные вина с ЗГУ и ЗНМП из-под действия пониженного акциза. Министерство объяснило это тем, что льгота изначально была введена для поддержки отечественных производителей и не должна была распространяться на импортную продукцию.

Федеральная таможенная служба (ФТС) планировала в связи с этим взыскать недополученные суммы акцизов за весь период действия льготной ставки – то есть, с 2016 года. По данным пресс-службы Минфина, сумма возможного доначисления акцизов составляет порядка 1,4 миллиарда рублей.

Ставка акциза на вино в РФ с 1 января 2016 года составляла 9 рублей на литр, на игристое вино — 26 рублей за литр, а на вино и шампанское с ЗГУ и ЗНМП — 5 рублей и 13 рублей за литр соответственно. С 1 января 2017 года ставка акциза на тихие вина была повышена до 18 рублей, на игристые вина — до 36 рублей на литр. При этом на вино с ЗГУ и ЗНМП сохранилась прошлогодняя ставка 5 рублей, а на такие же игристые вина — повышена до 14 рублей за литр.