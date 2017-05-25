Группа ВТБ завершила сделку по реализации проекта Grid Dynamics

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. АО "ВТБ Капитал Управление активами", входящее в группу ВТБ, завершило сделку по продаже проекта Grid Dynamics, находящегося в венчурном Фонде ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций "ВТБ — Портфельные инвестиции", китайской ИТ-компании Automated Systems Holdings Limited (ASL) за более чем 128 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе ВТБ.

Фонд ЗПИФ размером свыше трех миллиардов рублей был запущен в 2008 году с привлечением капитала Группы ВТБ и АО "Российская венчурная компания" (РВК). Доля Фонда в сделке — 22,4%. Grid Dynamics — лидирующий разработчик облачных приложений для высоконагруженных распределенных систем в сфере электронной коммерции, финансов и других B2C-сегментов. Возврат на инвестицию Фонда превысит первоначально вложенный капитал до 15 раз.

Ожидается, что сделка принесет взаимный синергетический эффект: ASL получит доступ на рынок США, а Grid Dynamics сможет выйти на рынки стран Юго-Восточной Азии, в том числе Китая.

"Проект можно назвать классическим примером эффективных венчурных инвестиций, которые способны обеспечить доходность всего портфеля. Grid Dynamics является сейчас ведущим провайдером масштабируемых IT-решений в областях Big Data, в компании занято свыше 400 специалистов из России. Уверен, что и в будущем она продолжит создавать рабочие места, развивая инновационный сектор экономики страны. Показатели эффективности, с которыми доля Фонда в этом проекте была реализована, являются еще одним подтверждением большого профессионализма нашей команды", — заявил председатель совета директоров "ВТБ Капитал Управление активами" Владимир Потапов, слова которого приводит пресс-служба ВТБ.

Как отметил руководитель департамента венчурных инвестиций "ВТБ Капитал Управление активами" Магомед Асхабов, данная сделка является самой крупной и успешной за всю историю венчурного бизнеса ВТБ Капитал на текущий момент.

"Сделки, подобные этой, создают репутацию управляющей команды. Важно отметить роль основателей и команды Grid Dynamics. Во многом благодаря их усилиям удалось построить яркое и успешное предприятие на высококонкурентном рынке США, которое привлекло интерес целого ряда крупных международных стратегических инвесторов", — добавил Асхабов.