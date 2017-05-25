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Экономика

Сбербанк выходит на рынок цифровой медицины

16:2425.05.2017
(обновлено: 16:25 25.05.2017)
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© Fotolia / PhotoSGСтетоскоп на клавиатуре. Архивное фотоСтетоскоп на клавиатуре. Архивное фото
© Fotolia / PhotoSG

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Сбербанк выходит на рынок цифровой медицины, купил 80% интернет-сервиса по поиску врачей DocDoc.ru, сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

"Сбербанк выходит на новый для себя рынок цифровой медицины. Наш президент (банка – ред.), Герман Греф, много раз говорил, что мы работаем над созданием экосистемы…. Мы уже во многих направлениях продвинулись", — сказал Хасис на пресс-конференции.

"Сегодня у нас большое событие. Медицина — это совсем новая для нас индустрия, она осуществляется путём инвестиций в существующую компанию. Мы приобретаем около 80% акций российского лидера на рынке записи к врачу в интернете — это компания DocDoc.ru, с сегодняшнего дня мы являемся основным акционером этой компании", — сообщил Хасис.

У менеджмента компании DocDoc.ru будет оставаться примерно 20% акций, и Сбербанк надеется, что со временем компания будет предоставлять не только услуги по записи к врачу, но и другие услуги, включая доступ к лекарствам, телемедицину, отметил Хасис.

Объем рынка цифровых медицинских услуг в России в 2020 году, по оценке Сбербанка, составит 150-180 миллиардов рублей и группа Сбербанк планирует на нем стать лидером, рассказал первый зампред банка.

Сбербанк не планирует конкурировать с большими клиниками и строить свои, речь идёт о цифровых услугах, подчеркнул он.

Онлайн-медицина

Сделка получила разрешение Банка России. Влияние данной инвестиции на достаточность капитала группы Сбербанк составит менее 0,01%. В результате сделки Сбербанк получит 79,6% акций в компании, уточнила позже пресс-служба Сбербанка.

Главная цель создания e-health-платформы — развитие открытой и доступной экосистемы для удобного взаимодействия врачей, клиник, страховых компаний, аптек, других участников медицинского рынка и граждан — как клиентов Сбербанка, так и клиентов других банков, отмечается в пресс-релизе.

"Здоровье — главное богатство любого человека", — отметил глава Сбербанка Герман Греф, слова которого привидятся в релизе.

"Мы создаём экосистему, которая послужит основой нового качества и доступности услуг здравоохранения в нашей стране. Менеджмент DocDoc.ru добился впечатляющих результатов, самостоятельно построив безоговорочного лидера рынка с нуля. Мы убеждены, что в сотрудничестве с группой Сбербанк компания сможет достичь всех самых амбициозных целей и раскрыть масштабный потенциал своего развития", — отметил Греф.

"Уверен, что благодаря новым возможностям вместе со Сбербанком мы сделаем серьёзный прорыв на рынке медицины, предоставляя пациентам доступ к лучшим в мире медицинским практикам и помогая клиникам и клиентам находить друг друга; обеспечивая страховые компании и других участников рынка удобной платформой взаимодействия, внедряя первоклассные сервисы цифрового здравоохранения", — отметил основатель DocDoc.ru и гендиректор компании Дмитрий Петрухин, слова которого также приводятся в сообщении.

Компания "ДокДок" предоставляет онлайн-сервис записи к врачу, доступный через веб-сайт и мобильное приложение, позволяющий выбирать врача на основе его внутреннего рейтинга, отзывов пользователей, расположения клиники, цены, а также возможного времени приёма. Компания основана в 2011 году и на текущий момент является лидером в сфере онлайн-записи к врачу в России с долей рынка около 60%. С момента основания сервисом воспользовалось более 700 тысяч клиентов, записавшись более чем к 30 тысячам врачей.

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