ВТБ признан лучшим по торгфинансированию в Центральной и Восточной Европе

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. ВТБ признан лучшим банком по торговому финансированию в Центральной и Восточной Европе по итогам 2016 года по версии британского издания Global Trade Review, сообщает пресс-служба банка.

"Несмотря на то, что объемы международной торговли в 2016 году снижались, ВТБ удалось расширить свой бизнес и предложить передовые решения своим клиентам во внешнеторговых операциях. По итогам 2016 года было проведено более 400 сделок с контрагентами из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, СНГ, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что партнерами ВТБ в различных транзакциях в минувшем году выступило свыше 100 иностранных структур по всему миру.

"Мы продолжим активно развивать бизнес в этом направлении, чтобы предоставлять нашим клиентам максимальные возможности для развития внешнеэкономической деятельности", — прокомментировал, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев.

Global Trade Review является одним из наиболее известных и авторитетных британских изданий и присуждает награды на основе детального опроса более 6000 специалистов рынка торгового финансирования.